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Суд в Германии приговорил 101-летнего бывшего охранника концлагеря к 5 годам колонии
Суд в Германии рассмотрел одно из последних дел против нацистских преступников. Бывшего охранника сторожевой башни в концлагере Заксенхаузен, которому сегодня 101 год, приговорили к пяти годам колонии за пособничество в убийстве 3 518 человек. Его адвокат намерен обжаловать вердикт. #trtнарусском #суд #германия #концлагеря #новости #газ
Суд в Германии приговорил 101-летнего бывшего охранника концлагеря к 5 годам колонии / Others
29 июня 2022 г.
Истории
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