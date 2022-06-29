Суд в Германии приговорил 101-летнего бывшего охранника концлагеря к 5 годам колонии

Суд в Германии рассмотрел одно из последних дел против нацистских преступников. Бывшего охранника сторожевой башни в концлагере Заксенхаузен, которому сегодня 101 год, приговорили к пяти годам колонии за пособничество в убийстве 3 518 человек. Его адвокат намерен обжаловать вердикт. #trtнарусском #суд #германия #концлагеря #новости #газ