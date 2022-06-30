Почти каждый четвертый житель ФРГ беспокоится о том, что может остаться без работы из-за войны в Украине. Это следует из результатов опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Trendence, которые изучил «Московский Комсомолец Германия».

О беспокойстве из-за возможного увольнения заявили 23,3 % опрошенных работающих жителей Германии. Еще 49,2 % респондентов — почти половина всех опрошенных — сказали, что увиденные изображения из зон боевых действий негативно влияют на их состояние. Также каждый второй опрошенный потребовал от своего работодателя оказать посильную поддержку беженцам из Украины, а многие рассказали, что оказывают помощь в частном порядке.

Также выяснилось, что украинский конфликт и рост цен на бензин стали причиной того, что 45% сотрудников сейчас предпочитают работать в домашних офисах.

Обеспокоены войной и студенты: 35 % из 1 777 опрошенных, обучающихся в вузах, заявили, что не уверены в своем профессиональном будущем. При этом 22% студентов мужского пола не исключают, что будут искать работу в Бундсвере — немецких вооруженных силах.

Ранее министр экономики страны, вице-канцлер Роберт Хабек заявлял о возможной остановке работы некоторых секторов экономики, которая может случиться из-за дефицита газа. «Все рыночные процессы будут приостановлены. Это будет катастрофа для некоторых отраслей. И мы говорим не о двух днях или неделях, а о долгом времени, — сообщил он. — Мы говорим о людях, которые лишатся работы, и регионах, которые потеряют целые промышленные комплексы». Вице-канцлер допустил, что в этом случае Германию будет ждать «трудное время, особенно зимой».

При этом, по словам Хабека, жителей страны эти трудности сплотили. Немцы согласны с введенными против России из-за вторжения в Украину санкциями и готовы терпеть некоторые лишения, уверен он. «Это мощный ответ на попытку Владимира Путина расколоть наше общество через повышение цен», — сказал министр.

До этого сообщалось, что в Берлине и Восточной Германии может возникнуть дефицит бензина из-за введенного против России нефтяного эмбарго.