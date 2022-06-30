Узбекистан и США создадут совместную корпорацию по аутсорсингу бизнес-процессов (BPO) в страховании, мультимедиа, факторинге и контроле качества. Как сообщает пресс-служба технопарка IT Park, соответствующее соглашение подписали узбекистанское министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и американская Access Capital Management Corp.

Благодаря совместной корпорации будут созданы 1,1 тыс. рабочих мест в течение трех лет, а также зарегистрированы юридические лица в США и Узбекистане.

Документ также предусматривает сотрудничество в IT-отрасли и BPO. По словам главы узбекистанского ведомства Шерзода Шерматова, в стране созданы необходимые условия для аутсорсинга бизнес-процессов, в том числе инфраструктура, налоговые, таможенные и другие льготы. Это делает Узбекистан привлекательной страной для сотрудничества в сфере аутсорсинга бизнес-процессов, отметил он.

Мероприятие «Узбекистан-США: логистические технологии и общие возможности BPO», на котором был подписан документ, состоялось в городе Ирвайн, штат Калифорния. Оно было организовано Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и IT Park в партнерстве с компанией LoadStop.

После мероприятия принимавшие в нем участие представители узбекистанских компаний провели B2B-встречи с американскими предпринимателями. Участникам встреч рассказали о порядке получения статуса резидента IT Park и льготах, предоставляемые резидентам. Кроме того, участники обсудили создание ассоциации по развитию сектора BPO в Узбекистане, а также организацию мероприятий в рамках ICT WEEK Uzbekistan 2022.

Ранее TRT на русском писал, что правительство Узбекистана утвердило 1 июня создание цифрового университета IT-Park University. Университет основан ташкентским IT Park совместно с международной IT-компанией EPAM. Он станет первым университетом в Узбекистане, который работает в формате гибридного обучения (преимущественно онлайн) с кампусом в Ташкенте и офисами в 12 городах страны, говорится на сайте вуза. В нем будут два факультета.