Город в Хорезмской области Узбекистана Хива признан туристической столицей исламского мира 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия страны. Соответствующее решение было принято на XI сессии Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

Помимо Хивы, на это звание претендовали такие города, как Абу-Даби, Душанбе, Лагос и Шанлыурфа. Обосновывая свой выбор, участники сессии упомянули реформы Узбекистана в туристической сфере, работы по восстановлению исторического облика Хивы и инициативы, направленные на увеличение турпотока и улучшение работы предпринимателей в этой сфере.

Они отметили работу по восстановлению исторического облика города, реставрационные и консервационные работы, а также демонтаж электрических столбов, создание условий для большего потока туристов, улучшение инфраструктуры, строительство 5-звездочных гостиниц, бутик-отелей и хостелов. Также участники ОИС высоко оценили благоприятные условия, созданные в Хиве для предпринимателей в сфере туризма и смежных отраслей.

Вице-премьер, министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов сообщил, что в этом городе пройдет заседание министров туризма и руководителей туристических администраций 57 стран-членов ОИС, а также мероприятия, раскрывающие потенциал паломнического туризма в Узбекистане.

«В рамках года столицы туризма исламского мира в городе Хива будет организовано и проведено на высоком уровне заседание министров туризма и руководителей туристических администраций 57 стран-членов ОИС, научные конференции, практические семинары, фотовыставки, арт-экспозиции, раскрывающие потенциал поломнического туризма в республике Узбекистан», — рассказал он.

По словам Абдулхакимова, также на базе международного университета туризма и культурного наследия «Шелковый путь» в стране пройдет ряд мероприятий, способствующих расширению возможностей в сфере науки и образования. В них примут участие ученые и исследователи из стран-членов ОИС.

В 2022 году столицей туризма Тюркского мира был признан узбекистанский Коканд. В июне там прошла международная научная конференция «Роль Кокандского ханства в развитии государственности и культурного наследия тюркских народов». Город имел важное значение как торговый центр на Великом Шелковом пути и в XIII веке.