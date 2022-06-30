Планируемое увеличение сил быстрого реагирования НАТО с 40 тыс. до 300 тыс. человек будет реализовано к 2023 году, сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед началом саммита организации в Мадриде. Его слова приводит Reuters.

«Что касается повышения готовности сил, я ожидаю реализации в следующем году. Мы примем решение сейчас, начнем его реализацию, силы будут готовы по плану в следующем году», — подчеркнул он.

По словам генсека НАТО, эти силы будут подготовлены и профинансированы разными государствами НАТО для обороны определенных территорий альянса на восточном фланге. Также альянс планирует увеличить число боевых групп и разместить военное оборудование на передовых позициях для ускорения развертывания сил в случае необходимости.

К силам быстрого реагирования НАТО относятся воинские подразделения, которые выделены государствами-участниками в распоряжение оперативного командования альянса. Они предназначены для оказания оперативной поддержки операций альянса.

Ранее Столтенберг уже анонсировал увеличение численности этих войск, а до этого газета El Pais со ссылкой на источники писала, что во время саммита НАТО в Мадриде страны-участницы альянса обсудят увеличение числа размещенных в Европе военных. Некоторые из государств хотят перейти от формирования контингента в виде боевых групп к бригадам, говорилось в публикации. Бригадное формирование подразумевает увеличение числа военных как минимум вдвое, а сейчас боевые группы, размещенные в Европе, насчитывают по 1 — 1,6 тыс. военных, указывала El Pais.

До этого Москва заявляла, что российское Минобороны разрабатывает планы по укреплению западных границ страны в ответ на усиление НАТО на восточном фланге.

До войны в Украине в Восточной Европе помимо собственных войск располагалось не более 10 тыс. военнослужащих НАТО. Однако после вторжения российской армии альянс решил разместить еще по одной батальонной группе в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Ранее изменение стратегической концепции НАТО анонсировал и генсек альянса Йенс Столтенберг, который назвал готовящийся документ подготовкой «к эпохе стратегического соперничества и растущих угроз безопасности». Главной целью альянса является предотвращение нападения на Эстонию или любого другого члена организации, говорил он.

При этом Столтенберг отмечал, что, хотя украинский кризис, скорее всего, разрешится путем переговоров, НАТО продолжит оказывать военную и экономическую поддержку Киеву, чтобы обеспечить его максимально сильную позицию в этом процессе.

В апреле генсек НАТО уже заявлял об увеличении примерно в 10 раз контингента в странах Восточной Европы в сравнении с тем, что было за несколько месяцев до вторжения России в Украину. Он уточнял, что альянс находится в процессе «фундаментальной трансформации» и «перезагрузки», которая учитывает долгосрочные последствия войны. Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский также утверждал, что на границе с Россией необходимо постоянное присутствие 75 тыс. солдат НАТО, а Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.

Как сообщали в The New York Times, страны НАТО поддерживают Украину не только поставками вооружения и гуманитарной помощи: на территории страны действует сеть спецназа и шпионов, которые тайно помогают ВСУ. В задачи коммандос входят разведка и обучение украинских военных, а также вопросы поставки оружия.