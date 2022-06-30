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Президенты Турции и США провели закрытую встречу на саммите НАТО в Мадриде
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Джо Байден провели часовую закрытую встречу на полях саммита НАТО в Мадриде. Перед встречей лидеры стран дали короткие комментарии журналистам. Президент США поблагодарил турецкого коллегу за поддержку заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО. #trtнарусском #турция #сша #эрдоган #байден #нато
Президенты Турции и США провели закрытую встречу на саммите НАТО в Мадриде / Others
30 июня 2022 г.
Истории
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