Евросоюз обсуждает возможные способы разрешить России поставлять через европейскую территорию подсанкционные грузы в Калининградскую область, сообщает Reuters. В числе прочего, рассматривается вариант сделать исключение, если речь идет о поставках Россией грузов в собственный эксклав, а не об «обычной международной торговле». В этом случае поставленные в страну товары не должны вывозиться из Калининградской области.

В этом варианте может пострадать Литва, через которую будут идти грузы. Страна должна будет проверять предназначение грузов, что ставит ее под угрозу столкновения с Россией, отмечается в публикации.

Еще один обсуждаемый вариант предполагает использование «гуманитарных оснований» для предоставления Калининграду исключения из общих правил. При этом Вильнюс испытывает «серьезные сомнения» по поводу подобных решений, так как они могут выглядеть как уступка России, узнал Reuters. Источник в правительстве страны заявил агентству, что любое решение должно быть действительно для всех европейских стран и не может быть ограничено только Литвой.

Евросоюз может объявить о достижении компромисса по этому поводу на следующей неделе или до 10 июля — в этот день вступит в силу запрет на поставку через европейскую территорию цемента и алкоголя.

С середины июня Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда, а с 21 июня и грузовой транспорт из России с товарами, попавшими под санкции Евросоюза. Администрация Калининградской области сообщала, запрет коснулся от 40 до 50% грузов, перевозимых из российских субъектов.

Тогда Москва обвинила Литву в транспортной «блокаде» и пригрозила принять ответные меры. Так, из-за ограничения транзита в Калининградскую область в российский МИД была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой был заявлен «решительный протест» и выдвинуто требование о «незамедлительной отмене рестрикций».