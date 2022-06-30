«Когда я уже взяла ее голову, она хрипела» - жительница Харькова о смерти матери на ее глазах

Жительница Харькова Каролина Перлифон рассказала TRT на русском как в первый день войны попала под обстрел, во время которого на ее глазах погибла мама. И почему она не бросила умирать раненого российского военного. #trtнарусском #украина #очевидцы #жертвы #мама #харьков #новости