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«Когда я уже взяла ее голову, она хрипела» - жительница Харькова о смерти матери на ее глазах
Жительница Харькова Каролина Перлифон рассказала TRT на русском как в первый день войны попала под обстрел, во время которого на ее глазах погибла мама. И почему она не бросила умирать раненого российского военного. #trtнарусском #украина #очевидцы #жертвы #мама #харьков #новости
«Когда я уже взяла ее голову, она хрипела» - жительница Харькова о смерти матери на ее глазах / Others
30 июня 2022 г.
Истории
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