Турецкая компания YDA Group получит во внешнее управление аэропорты «Манас» и «Ош» на 39 лет. Об этом 30 июня на заседании Жогорку Кенеша (парламента страны) сообщил депутат Жанар Акаев, его слова цитирует 24.kg.

YDA Group была выбрана без открытого конкурса, отметил он. «Планировали провести открытый конкурс, в нем рассчитывали участвовать немецкие и корейские компании. Кабмин же решил без конкурса передать все турецкой компании YDA INSAAT на 39 лет», — отметил Акаев.

Днем ранее глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров на заседании парламента заявил, что, по условиям партнерства, в течение двух лет YDA Group должна будет вложить от $450 млн до $1 млрд и провести полную реконструкцию двух аэропортов. «Если мы в ближайшие дни подпишем документы, то сразу начнутся работы, — подчеркнул он. — С нашей стороны ставится условие, что если работы не будут закончены в срок, то вложенные инвестиции полностью перейдут к Кыргызстану».

До этого заинтересованность в модернизации аэропорта «Манас» проявили девять компаний — YDAGroup и ICTAS (Турция), Munich Airports (Германия), Korea airports corporation и Incheon airports (Южная Корея), EGIS (Франция), Corporation America airports (Аргентина), Airports of Regions (Россия) и GMRGroup (Индия). Путем реализации этого проекта Кыргызстан рассчитывает сделать «Манас» крупным авиационным узлом, соединяющим государство со странами Европы и Юго-Восточной Азии.

С 2021 года власти Кыргызстана вместе с Международной финансовой корпорацией работают над модернизацией аэропорта «Манас». В рамках этого проекта государственно-частного партнерства планируется привлечь крупного инвестора, который внесет в развитие «Манаса» финансовые средства и операционный опыт. О привлечении инвестора также для аэропорта «Ош» ранее известно не было.

В феврале текущего года сообщалось, что Министерство национальной обороны Турции в рамках соглашения о военном финансовом сотрудничестве и соглашении об оказании безвозмездной материально-технической помощи передало вооруженным силам Кыргызстана военную технику. Переданная Анкарой продукция военного назначения включает в себя специальное снаряжение, автомобили и другое оборудование.