Самая крупная жилищная компания Германии Vonovia объявила о значительном повышении арендной платы, заявил ее генеральный директор Рольф Бух в комментарии газете Handelsblatt. Ожидается, что и другие компании на рынке, занимающиеся недвижимостью, последуют ее примеру.

Бух объяснил это ростом инфляции в стране. «Если инфляция постоянно будет на уровне 4%, арендная плата также должна соответственно расти каждый год», — заявил он.

Повышение арендных ставок вызывает недовольство общественности, сказано в публикации. В 2021 году в стране уже прошли протесты против роста цен на жилье.

До этого Vonovia подняла арендную плату за первые три месяца 2022 года в среднем до €7,4 за квадратный метр, то есть на 3,1% больше, чем годом ранее. В Берлине арендная ставка увеличилась еще сильнее: там компания подняла ее на 8%. В целом арендная плата в Германии выросла в среднем на 1,7% за этот период, отмечает издание.

Vonovia — крупнейшая компания Германии, которая занимается строительством и управлением объектами недвижимости. На сегодня она управляет в общей сложности 565 тыс. квартир в Германии, Австрии и Швеции, а после поглощения в прошлом году группы Deutsche Wohnen ей принадлежит около 150 тыс. квартир в одном только Берлине.

В 2020 году компания увеличила свою операционную прибыль более чем на 10% — до €1,35 млрд. Это произошло даже несмотря на то, что Сенат Берлина ввел временное ограничение размера арендной платы после массовых протестов арендаторов, сообщает WSWS. В 2021 году прибыль компании выросла до €1,7 млрд.

Наряду с Vonovia, другие крупные компании по недвижимости также увеличили арендную плату, пишет издание. Арендная плата по всей стране увеличилась за последний год на 4,6% для существующих квартир и на 7,6% для новых зданий. Лидерами по росту арендной платы среди немецких городов стали Берлин, Кельн, Франкфурт и Гамбург.

Интернет-компания Immosscout24 ожидает дальнейшего значительного повышения арендной платы в течение следующего года на 6% в Берлине и на 4% в Гамбурге, Франкфурте, Мюнхене и Кельне. Ожидается, что за тот же период арендная плата за новые квартиры вырастет на 8% в Берлине и на 7% по всей Германии.