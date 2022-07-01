И российская золотодобыча превратилась в политический фактор. 28 июня США ввели запрет на импорт российского золота. О готовности ввести аналогичный запрет в ближайшее время уже объявили на саммите G7 в Мюнхене Великобритания, Канада и Япония. Италия, Франция и Германия пока думают.

Запрет на импорт российского золота еще больше усилит изоляцию экономики России от мировой торговли, считают одни специалисты, а вот другие уверены, что и эти меры по адресанту ударят сильнее, чем по адресату.

Какова цена вопроса?

В 2021-м производство золота в России составило 331 тонну. Только КНР тогда добыла больше, и то немногим — 332 тонны. А вот у США было всего 187 тонн. За последние годы они в принципе по добыче откатились на пятое место, посему ряд экспертов делает вывод, что инициируемая «отмена» российского драгметалла — это шанс для американского хоть как-то подняться.

Данные Федеральной таможенной службы свидетельствуют, что в 2021-м Россия экспортировала 302 т золота на $17,6 млрд. То есть более 80% российской добычи, указывает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Это значит, что «золотые санкции» вполне могут стать чувствительными для российской золотодобычи, тем более что основной экспорт металла был направлен в Великобританию — почти 90% или 266 тонн. Также золото экспортировалось в Казахстан (8 тонн), Швейцарию (7,25 тонн) и Германию (5,5 тонн).

Еще один эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк считает: «Для компаний запрет США и G7 на покупку российского золота означает возможное снижение добычи на треть в среднесрочной перспективе. Ее восстановление возможно при выстраивании новых цепочек продаж, которое может занять несколько месяцев». Экспортные потоки, отметил специалист, скорее всего, переориентируются на Восток. Крупными покупателями российского драгметалла могут стать ОАЭ, Индия и Китай.

Зачем это все?

В пресс-релизе офиса британского премьер-министра Бориса Джонсона акцентируется мысль, что новые ограничения затронут российских олигархов, которые массово стали покупать золотые слитки, дабы избежать влияния западных рестрикций. В релизе также говорится, что эти санкции «окажут огромное влияние на способность Путина привлекать средства».

В Лондоне вообще считают, что грядущие санкции станут «первыми в своем роде». Но, по сути, российские драгметаллы уже несколько месяцев находятся под ограничениями. Поэтому большая часть экспертов считает, что озвученные меры в отношении российского золота сегодня носят формальный характер.

Во-первых, после начала так называемой спецоперации в Украине около 300 млрд долларов золотовалютных резервов Центробанка были заморожены. Во-вторых, еще в марте Лондонская ассоциация рынка драгметаллов лишила шесть заводов РФ статуса Good Delivery, то есть надежного поставщика. В результате поставки российского золота в страны, признанные недружественными, прекратились. Например, Россия перестала поставлять драгметалл на организованные международные рынки Токио, Нью-Йорка и Лондона.

Какие варианты у России?

«После этого слитки больше не могли поставляться на лондонский рынок, их нужно было отправлять на переплавку на какой-либо аффинажный завод, например в Швейцарию. Скорее всего, решили перекрыть именно эту операцию», — полагает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

Она уточняет, что санкции «большой семерки» оставляют российскому золоту два пути для сбыта. Первый — это переплавка в Казахстане или, например, ОАЭ, дальнейшее движение в другие страны. Второй — продажа Банку России на внутреннем рынке. Но и в том, и в другом случае реализовывать золото придется по сниженным ценам.

«Прибыльность российских золотодобытчиков в результате сократится», — подтверждает Forbes и инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Объявленное эмбарго, по сути, создает проблемы лишь с точки зрения логистики. К тому же оно будет распространяться только на «новое» российское золото: драгоценный металл, который экспортировался из России ранее, под санкции не попадает.

Совершенно не зря председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС прилагает усилия для «адаптирования и уточнения» санкций, чтобы они не навредили экономике Европы и ее партнеров. Ведь, учитывая весомую долю России в мировой добыче золота, санкции могут спровоцировать рост глобальных цен на драгоценный металл, объясняет эксперт Пучкарев. Рост цен возможен долгосрочной перспективе, поскольку запрет может создать дефицит золота на европейских рынках, соглашается Лукичева из «Открытие Инвестиций».

Кому станет хуже?

Санкции против российского золота могут привести к его дефициту на рынке, а значит, к удорожанию «презренного металла», предсказывает немецкое издание «Welt». Тогда Россия, вопреки западным планам, получит еще больший доход от своей золотодобывающей промышленности.

Главный экономист компании Degussa Goldhandel Торстен Полляйт не думает, что запрет на импорт русского золота потрясет мировой рынок благородных металлов. Он предполагает лишь «большую фрагментацию» рынка. По его словам, не все участвующие в международной торговле золотом страны присоединятся к санкциям. «Ничто не помешает России переориентировать свой экспорт золота на Китай, Индию или Турцию, которые в свою очередь продадут его кому-то еще, чтобы удовлетворять мировой спрос за золото», — говорит и он.

И в этом тоже кроется опасность для адресантов «золотых санкций». В будущем антизападный альянс способен в большей мере ориентироваться на золото, чтобы создать противовес доллару.

Что будет дальше?

Чтобы смягчить последствия эмбарго, российским золотодобытчикам, вероятно, будет оказываться государственная поддержка, допускает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Теперь, вероятно, основным покупателем золота выступит ЦБ РФ», — размышляет аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова. Известно, что бизнес уже попросил, чтобы Минфин, Центробанк и Гохрана вернулись к закупкам золота на внутреннем рынке по мировым ценам. Сейчас оно приобретается у бизнеса с дисконтом — например, ЦБ покупает золото со скидкой в 15% к рыночной цене.

В то же время ряд экспертов заверили «Компанию», что продавать золото за рубеж, тем более в таких объемах, в принципе опасно, тем более сейчас. Так, председатель русского экономического общества имени С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов заявил, что ожидал запрета на продажу не со стороны Запада, а из самой Москвы. «Потому что у нас происходит перманентное ограбление России в виде вывоза золота. За 2020 и 2021 годы из страны было вывезено более 600 тонн золота, в основном в Великобританию. А это практически все золото, добытое за это время в стране», — напомнил экономист.

С ним согласен председатель Союза Старателей России Виктор Таракановский. По его словам, золото у игроков отрасли должно выкупать государство, а затем закладывать его в резервный фонд и Государственный фонд драгметаллов и драгкамней. «Например, китайцы складывают золото в кубышку. По подсчетам разных экспертов, у них накоплено от 10 до 20 тысяч тонн золота. Так что то, что мы не будем вывозить золото, — вовсе не проблема, потому что его и нужно не вывозить, а складывать в кубышку», — заключил Таракановский.