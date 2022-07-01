Неизвестный открыл огонь по прохожим в Ньюарке

В городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, США, неизвестный открыл огонь по людям. Ранения получили 9 человек, включая одного ребенка. Все пострадавшие госпитализированы. В последние месяцы власти США обратили внимание на растущее число случаев применения оружия в общественных местах. Ситуацию не изменило и ужесточение законодательства. #trtнарусском #сша #ньюарк #стрельба #новости #нью-джерси