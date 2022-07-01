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Неизвестный открыл огонь по прохожим в Ньюарке
В городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, США, неизвестный открыл огонь по людям. Ранения получили 9 человек, включая одного ребенка. Все пострадавшие госпитализированы. В последние месяцы власти США обратили внимание на растущее число случаев применения оружия в общественных местах. Ситуацию не изменило и ужесточение законодательства. #trtнарусском #сша #ньюарк #стрельба #новости #нью-джерси
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Ньюарке / Others
1 июля 2022 г.
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