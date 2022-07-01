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Более 60 палестинцев пострадали в результате операции израильской армии в Наблусе
В результате операции израильской армии в Наблусе пострадали 62 палестинца. СМИ сообщают, что подросток получил огнестрельное ранение, 16 человек пострадали от пластиковых пуль, 41 человек отравился слезоточивым газом, еще 4-м были нанесены телесные повреждения. Израильская сторона заявляет о 3-х военнослужащих с легкими ранениями. #Палестина #Наблус #столкновения #trtнарусском
Более 60 палестинцев пострадали в результате операции израильской армии в Наблусе / Others
1 июля 2022 г.
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