ПОЛИТИКА
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Палестинцы поженились на развалинах снесенного дома
22-летняя палестинка Рабеха Раджаба вышла замуж на развалинах своего дома, который приказали снести власти Израиля. Израиль заявляет, что приказы о сносе домов в Палестине издаются в связи с незаконными постройками. Палестинцы же утверждают, что получить разрешение на строительство собственного жилья почти невозможно, и рассматривают эту политику как вытеснение их из города. #trtнарусском #Палестина #сносдомов #свадьба
свадьба / Others
4 июля 2022 г.
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