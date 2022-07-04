Палестинцы поженились на развалинах снесенного дома

22-летняя палестинка Рабеха Раджаба вышла замуж на развалинах своего дома, который приказали снести власти Израиля. Израиль заявляет, что приказы о сносе домов в Палестине издаются в связи с незаконными постройками. Палестинцы же утверждают, что получить разрешение на строительство собственного жилья почти невозможно, и рассматривают эту политику как вытеснение их из города. #trtнарусском #Палестина #сносдомов #свадьба