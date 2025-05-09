ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Напряжение усиливается: Киев высылает венгерских дипломатов
Ответная мера Киева последовала после высылки украинских дипломатов Будапештом — на фоне шпионского скандала в приграничных районах
Напряжение усиливается: Киев высылает венгерских дипломатов
/ AFP
9 мая 2025 г.

Украина объявила о высылке двух венгерских дипломатов в ответ на разоблачение шпионской сети, якобы связанной с военной разведкой Венгрии. Об этом в пятницу вечером сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Два венгерских дипломата должны покинуть территорию Украины в течение 48 часов. Мы только что вручили соответствующую ноту послу Венгрии в Министерстве иностранных дел Украины», — заявил Сибига на X.

По его словам, этот шаг был предпринят на основе принципа взаимности и в интересах национальной безопасности. Ранее в тот же день Будапешт объявил о высылке двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже под дипломатическим прикрытием.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила деятельность секретной сети, созданной венгерской военной разведкой в Закарпатье. По данным СБУ, агенты собирали информацию о дислокации и активности подразделений ВСУ, отслеживали местных чиновников и пытались наладить агентурную сеть. Предположительно, цель операции — оценка возможной поддержки среди местного населения в случае венгерского военного вмешательства.

СБУ задержала мужчину и женщину, которых, как утверждается, курировал офицер венгерской разведки. Обоим грозит пожизненное заключение. Представитель СБУ Артем Дехтаренко отметил, что это первый случай в истории, когда украинская контрразведка выявила шпионскую сеть, связанную с государством — членом НАТО.

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