ПОЛИТИКА
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В Хургаде женщина погибла после нападения акулы
В районе курорта Сахл-Хашиш в египетском городе Хургада акула напала на женщину, плававшую в Красном море. В результате она лишилась руки и ноги, а позже — скончалась в больнице. По данным СМИ, речь идет о 68-летней гражданке Австрии. После нападения акулы на три дня запретили купание, рыбалку и водные виды спорта от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй. #trtнарусском #египет #акула #хургада #нападение #курорт #море #опасность
В Хургаде женщина погибла после нападения акулы / Others
3 июля 2022 г.
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