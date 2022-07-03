В Хургаде женщина погибла после нападения акулы

В районе курорта Сахл-Хашиш в египетском городе Хургада акула напала на женщину, плававшую в Красном море. В результате она лишилась руки и ноги, а позже — скончалась в больнице. По данным СМИ, речь идет о 68-летней гражданке Австрии. После нападения акулы на три дня запретили купание, рыбалку и водные виды спорта от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй. #trtнарусском #египет #акула #хургада #нападение #курорт #море #опасность