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Израильские силы атаковали похоронную колонну
В городе Хеврон на Западном берегу израильские военные атаковали похоронную колону во время прощания с палестинкой Найфой ат-Тус, сестрой политзаключенного Мухаммеда ат-Туса. Военные препятствовали передвижению колонны и бросали в собравшихся газовые и звуковые бомбы. Несмотря на препятствия, палестинку все же удалось похоронить. #trtнарусском #палестина #похороны #израилетяне #новости #атака #политзаключенные #хеврон
Израильские силы атаковали похоронную колонну / Others
3 июля 2022 г.
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