Израильские силы атаковали похоронную колонну

В городе Хеврон на Западном берегу израильские военные атаковали похоронную колону во время прощания с палестинкой Найфой ат-Тус, сестрой политзаключенного Мухаммеда ат-Туса. Военные препятствовали передвижению колонны и бросали в собравшихся газовые и звуковые бомбы. Несмотря на препятствия, палестинку все же удалось похоронить. #trtнарусском #палестина #похороны #израилетяне #новости #атака #политзаключенные #хеврон