До 2022 года российские университеты и институты постоянно фиксировали увеличение числа иностранных студентов, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минобрнауки. Так, за пять лет число поступающих иностранцев выросло на 64 тыс. человек. В 2017/18 учебном году в России училось 260 тыс. иностранных студентов, а в 2021/022 — уже 324 тыс.

«Востребованность российского образования за рубежом ежегодно растет», — отметил источник. Эту информацию подтвердил и глава Минобрнауки Валерий Фальков, который на парламентских слушаниях 27 мая сказал, что сейчас в России обучается более 345 тыс. иностранных студентов.

При этом самой популярной формой обучения, которую выбирают иностранцы в России, является бакалавриат, сообщили в ведомстве. В 2017/18 учебном году там обучалось 174 тыс. иностранцев, на специалитете — 57 тыс., в магистратуре — 27 тыс. В 2021/22 учебном году эти показатели составили 196 тыс., 84 тыс. и 44 тыс. соответственно.

«Удельный вес иностранцев среди студентов — один из целевых показателей эффективности вуза, — пояснила «Ведомостям» проректор РУДН Елена Апасова. — За последние несколько лет были сделаны огромные усилия для признания и востребованности нашего образования». По ее словам, недавно вуз получил письмо от выпускников из Латинской Америки, «которые написали слова поддержки в адрес внешней политики России».

Директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина предположила, что падения числа студентов-иностранцев в России из-за «спецоперации» в Украине «ждать не стоит»: «Студенты из стран Восточной Европы, Прибалтики, Украины в последние годы к нам не ехали. А из стран СНГ к нам активно едут — из Таджикистана или Казахстана, притом едут не в столичные вузы, а, например, в Барнаул, Иркутск, Новосибирск, Челябинск, Оренбург. Этот поток не сократится».

По мнению академика РАО Юрия Зинченко, в Россию приедет меньше, чем раньше, студентов из стран Евросоюза и Восточной Европы, но произойдет увеличение притока студентов из КНР, Вьетнама, Центральной Африки, Сирии и Ирана. Наблюдается тенденция, когда абитуриенты из стран СНГ, которые планировали учиться в Европе или США, меняют планы «из-за не всегда лояльного отношения к выходцам с территории постсоветского пространства», уточнил он.

Член общественного совета при Минобрнауки Владимир Зернов поддержал его, заявив, что «поток из Европы уменьшится, а из Африки и Юго-Восточной Азии увеличится»: «Происходящее на поток студентов из этих стран совсем не влияет».