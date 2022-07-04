В «Докладе о бедности», опубликованном главой благотворительной организации Paritaetische Wohlfahrtsverband Ульрихом Шнайдером, сообщается, что доля бедных в стране, составлявшая 16,2% в 2020 году, увеличилась до 16,6% в 2021 году.

Согласно отчету, число бедных людей в Германии, население которой составляет около 83 млн человек, увеличилось примерно на 300 тыс. по сравнению с 2020 годом. Оно достигло 13,8 млн человек в 2021 году. Уровень бедности в стране растет с 2006 года, когда он составлял 14%. При этом количество бедных среди детей и молодежи в Германии достигло рекордного уровня в 20,8%, а среди пожилых — 17,4%.

Особенно сильно в этом плане продолжавшаяся последние два года пандемия COVID-19 повлияла на самозанятых в стране. Уровень бедности среди них, который составлял 9% в 2019 году, увеличился до 13,1% в 2021 году.

Для контрактников этот показатель увеличился с 7,9% до 8,4%. Среди причин этой тенденции, помимо прочего, — введение неполного рабочего времени в период эпидемии, снижение заработной платы на низкооплачиваемых работах и увеличение числа людей, пытающихся совмещать несколько работ.

Глава Paritaetische Wohlfahrtsverband заявил, что за чертой бедности в Германии оказались не только наемные работники и самозанятые. «Бедность в Германии никогда не распространялась так быстро, как в период эпидемии, — подчеркнул он. — Этот рост беспрецедентен». Шнайдер указал, что уровень бедности среди тех, кто воспитывает своих детей в одиночку, составляет более 40%, а для многодетных семей — более 30%.

При этом уровень бедности отличается в разных землях Германии, добавил он. В земле Бавария зафиксирован самый низкий ее уровень — 12,6%, а в Бремене — самый высокий — 28%. В западных землях он составляет 16,3%, в восточных — 17,9%. «Уровень бедности быстро увеличивался во время эпидемии, он не достигал такой отметки со времен воссоединения Германии», — заключил Шнайдер. Также на рост числа бедных повлияло увеличение стоимости жизни с осени 2021 года, а помощь, предоставляемая государством, не способна исключить бедность в стране, считает он.