Пистолет турецкой компании CANiK в очередной — четвертый — раз был удостоен одной из самых почетных наград в США — «Пистолет года». На этот раз ее получила модель SFx RIVAL, сообщает Daily Sabah.

Ранее компания, которая является дочерним предприятием Samsun Yurt Savunma (SYS), уже становилась лауреатом этой премии в 2017 (с моделью TP9 SFx), 2019 (с TP9 ELITE COMBAT) и 2020 (TP9 ELITE SC) годах.

Гендиректор компании Утку Арал в своем заявлении сообщил, что SYS выросла с турецкого до глобальных рынков и подтвердила качество своей продукции. Предприятие продолжает развиваться в США, отметил он, добавив, что продукты компании являются отражением одновременно ее истории и ее инноваций. «Мы добавляем качественную ценность не только компании, но и всей турецкой оборонной индустрии, — подчеркнул он. — Мы предлагаем более качественный опыт стрельбы нашим покупателям, так как наши продукты разработаны командой экспертов после длительных исследований».

Арал назвал награду «Пистолет года» подтверждением успеха SYS на сложном для работы рынке вооружений. «С этой премией, которую мы получили, мы продолжим работать с новейшими разработками в мире и будем увеличивать наше присутствие на американском рынке», — сказал он.

Премию «Пистолет года» присуждает организация ICA, которая не принимает в свой состав представителей оружейных компаний. Для оценки члены жюри покупают изучаемое оружие в магазинах, исследуют его и сообщают о своем решении. В жюри принимают участие военные, представители полиции, мирные граждане и владельцы оружейных магазинов.

Ранее Арал заявлял о росте темпов производства огнестрельной продукции на заводах компании. «В настоящее время мы производим свыше 400 тысяч ружей и пистолетов в год», — утверждал он. По его словам, импортные компоненты в производстве огнестрельного оружия SYS не превышают 20%.

Компания экспортирует около 80% произведенной продукции, а доля США в структуре экспорта SYS составляет 90%. Компания является четвертой в мире по доле экспорта стрелкового оружия в США.

В январе текущего года SYS договорилась о поставке крупнокалиберного пулемета CANiK M2 QCB в ряд стран. В частности, были заключены соглашения на поставки CANiK M2 QCB в Бразилию, Парагвай, а также ряд стран Восточной Азии и Южной Америки.