Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил на своей странице в Twitter, что за последний месяц США впервые смогли обойти Россию по количеству поставленного в страны Евросоюза газа.

«Недавнее резкое сокращение Россией поставок природного газа в ЕС привело к тому, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортирует больше газа через СПГ из США, чем по трубопроводу из России», — написал он. При этом жителям Европы нужно срочно сокращать расходы газа, чтобы успеть заполнить хранилища перед «суровой зимой», указал Бироль.

В России при этом не исключают, что в течение лета увеличат добычу в соответствии со своей квотой в 11 млн баррелей в сутки, что пока не удается сделать из-за проблем с экспортом после начала «военной операции» в Украине. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в июне Россия добывала 9,9 млн баррелей в сутки, тогда как в феврале, до начала боевых действий и последовавших за этим санкций — 10,2 млн баррелей в сутки, а в марте-апреле добыча упала до 9 млн баррелей. «Уверены, что в летний период мы обеспечим восстановление и те квоты, которые предоставлены для России действием соглашения. Роль России в действии соглашения будет одной из ключевых, как и ранее было», — заявил вице-премьер.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что США и их союзники не будут предоставлять российским танкерам страховку для перевозки нефти. Таким образом они надеются усложнить доставку топлива потенциальным покупателям. «Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам», — заявил он, добавив, что на прибыли России будут сказываться и ценовые лимиты. В этом случае российское правительство хоть и будет получать доход от экспорта нефти, но ниже актуальных рыночных значений.

В середине июня «Газпром» объявил о снижении поставок газа через «Северный поток» со 167 млн до 100 млн куб. м в сутки из-за задержки ремонта газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Портовая». В российской компании это объяснили тем, что немецкая Siemens несвоевременно вернула механизмы из ремонта. При этом через день «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, что сократило объем прокачки до 67 млн куб. м газа в сутки.

Компания Siemens, в свою очередь, сообщила, что газовые турбины для «Северного потока» производили в Канаде, и сейчас один из двигателей находится на ремонте в Монреале, а вернуть отремонтированные турбины невозможно из-за канадских санкций против России.

Из-за снижения поставок по «Северному потоку» Германия объявила ЧС в газоснабжении страны второго уровня. Помимо нее, Нидерланды и Австрия сообщили о необходимости для своего населения экономить топливо и использовать больше угля.

Также со снижением объемов поставок газа столкнулись французская компания Engie, австрийская OMV, итальянская Eni и немецкая Uniper. К примеру, Uniper получила на четверть меньше топлива из России, чем предусмотрено контрактом, а Eni — на 15% меньше газа.

После этого французский трубопроводный оператор GRTgaz сообщил, что с 15 июня поставки газа во Францию из Германии прекратились совсем. Тогда местные компании Engie, EDF и TotalEnergies призвали срочно принимать меры — в числе прочего, ограничить потребление электричества, чтобы сократить спрос на газ.

Другие европейские страны также принимают меры для преодоления газового кризиса: в Нидерландах решили снять ограничения на работу угольных станций, которые ранее работали на 35% мощности, для производства электроэнергии без использования газа.

Также значительное ухудшение с газоснабжением ожидается в Дании, в связи с чем правительство страны подготовило план действий на зимний период. Он предусматривает использование аварийных запасов газа и полное или частичное прекращение поставок газа крупнейшим газопотребляющим компаниям страны на время.

На фоне отказа от нефти и газа из России, как сообщает Еврокомиссия, Евросоюзу потребуется на некоторое время увеличить потребление угля. Там признают, что это не соответствует «зеленой» повестке, но утверждают, что у Брюсселя нет выбора.