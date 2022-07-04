В первом полугодии многие фондовые рынки разных государств столкнулись с наихудшими результатами за десятилетия — с 1970-х. Так, американский индекс S&P 500 с начала года потерял 21% — по подсчетам Dow Jones Market Data, о которых сообщает The Wall Street Journal, это стало рекордным снижением более чем за 50 лет.

Также на 20% за шесть месяцев снизился немецкий индекс DAX, а французский CAC 40 — на 18%. Это связано с нервозностью инвесторов, обусловленной целым рядом факторов — от ускорения инфляции до роста геополитической нестабильности, вызванной военным конфликтом в Украине, а также замедлением китайской экономики и перебоями в поставках с китайских фабрик, объясняют аналитики.

Помимо этого, с проблемами столкнулись и рынки облигаций — по подсчетам iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, рынок американских корпоративных облигаций инвестиционного уровня потерял с начала года 11%. Из-за этого первое полугодие 2022 года стало худшим в истории для таких рынков.

Из-за этого Центробанки стран агрессивно повышают процентные ставки и сокращают балансы, лишая рынки ликвидности, что порождает опасения как минимум сильного замедления экономического роста, а возможно, и рецессии. Всемирный банк в июньском отчете написал, что мировая экономика входит в период «хилого роста и повышенной инфляции», который может оказаться длительным, напоминает TheMoscow Times. Тогда он резко снизил прогноз роста мирового ВВП в этом году — до 2,9% (по сравнению с январской оценкой в 4,1% и ростом на 5,7% в 2021 году). С 2021 по 2024 годы мировой рост замедлится на 2,7 п.п., это вдвое с лишним превышает темпы замедления в стагфляционные 1976-1979 годы, считают аналитики банка.

Помимо прочего, в первом полугодии рухнули акции роста, показывавшие феноменальные результаты в совсем еще недавние годы нулевых ставок. Из-за этого фонд ARK Innovation ETF, который вкладывал в том числе в Tesla и Zoom Video Communications, упал на 58%. Биткойн, который называли «новым золотом» и который показывал постоянный рост, начал торговаться ниже $20 тыс., потеряв с начала года 59,6%. Российские же фондовые рынки после вторжения в Украину столкнулись с приостановкой торгов на месяц, а индекс Мосбиржи упал с начала года на 41,8%. В это весомый вклад внес «Газпром», отказавшийся выплачивать дивиденды за 2021 год и обрушивший индекс на 7,3%.

Тем не менее, по информации американских СМИ, довольно часто после провальной первой половины года рынки показывали неплохую динамику во второй половине. Когда индекс S&P 500 терял не менее 15% в первой половине года — например в 1932, 1939, 1940, 1962 и 1970 годах, во второй половине тех же лет он поднимался в среднем на 24%.

Ключевым выводом из ситуации 1970-х является риск того, что, если инвесторы будут готовиться к высокой инфляции и дальше, фондовые рынки начнут ориентироваться на реальную, а не на номинальную ставку прибыли на акцию, которая в этом году, вероятно, станет отрицательной, предупредили в Societe Generale. Это приведет к дальнейшему снижению американских фондовых индексов.

Майкл Уилсон из Morgan Stanley также считает, что S&P 500 должен упасть еще на 15–20%, примерно до уровня 2900 пунктов, чтобы рынок полностью отразил в ценах масштаб предстоящего экономического спада. «Медвежий» рынок не закончится, пока не наступит рецессия или не будет устранен ее риск», — заявили в Morgan Stanley.

Эксперт Morgan Stanley считает, что дальнейший обвал на рынке американских акций неизбежен. Даже если экономике США удастся избежать рецессии, рынок акций все равно ждет падение, полагает он. В этом сценарии индекс S&P 500, вероятно, упадет еще на 7–10% — примерно до 3400–3500 пунктов, поскольку доходы компаний снижаются от инфляции.

Сейчас ситуация выглядит схоже. Пик доходности U.S. 10 Year Treasury 3,483% пришелся на 14 июня, и с тех пор она в целом снижалась, пока как раз 6 июля не достигла 2,746%. Инвесторы надеялись, что на фоне ухудшающейся экономической статистики ФРС, повышающая ставку в борьбе с инфляцией, станет делать это менее резко. Но в пятницу доходность уже взлетела до 3,101%.

Для ФРС в силу двойного мандата (занятость и ценовая стабильность) важна статистика рынка труда. И она вышла в пятницу достаточно сильной для того, чтобы обрушить надежды рынка на связанные с угрозой рецессии изменения в политике регулятора. Ровно то же самое приключилось и в начале июня. Если еще и данные об инфляции 13 июля выйдут, как и в тот раз, слишком плохими (сейчас рынок ждет ее роста с 8,6% до 8,7%), то можно будет говорить, что массовый инвестор точно наступил на те же грабли.