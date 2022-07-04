В Ташкенте 25-26 июля 2022 года пройдет очередная, третья по счету Международная конференция по Афганистану с участием делегаций из более чем 20 стран мира и международных организаций. Об этом говорится в Telegram-канале МИДа Узбекистана.

«Основная цель мероприятия — выработка комплекса мер и предложений к подходам мирового сообщества по вопросам содействия стабильности, безопасности, постконфликтному восстановлению в Афганистане и его интеграции в процессы регионального сотрудничества в интересах многонационального афганского народа и всего мира», — сказано в публикации.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что будущее мероприятие станет логическим продолжением Ташкентской международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», которая состоялась 27 марта 2018 года. Также продолжится обсуждение тем, поднятых в ходе Ташкентской международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая прошла 15-16 июля 2021 года.

Сейчас власти Узбекистана активно оказывают гуманитарную помощь нуждающимся в Афганистане, в частности, южный город Термез стал хабом для доставки международной помощи афганцам. Также Ташкент реализует инфраструктурные проекты на афганской территории, среди которых Трансафганская железная дорога. Она должна соединить железнодорожные сети Центральной и Южной Азии.

В феврале Белый дом заявил, что решил распорядиться $7 млрд афганского Центробанка, замороженными в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Половину денег — $3,5 млрд — выделили семьям пострадавших во время теракта 11 сентября 2001 года, вторая половина была направлена в доверительный фонд для финансирования мероприятий по оказанию гуманитарной помощи жителям Афганистана.