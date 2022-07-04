Наводнение в Сиднее: власти эвакуируют 32 тысячи человек

Более 32 тысяч жителей Сиднея и его окрестностей получили приказ подготовиться к эвакуации из-за сильнейшего наводнения. Десятки дорог и несколько районов оказались под водой из-за проливных дождей, сильных штормов и шквалистого ветра. Введен режим ЧС. К этому дню в регионе уже выпала среднегодовая норма осадков. Метеорологи предупреждают, что дожди не прекратятся в ближайшие дни. #trtнарусском #сидней #наводнение #шторм #новости #трт