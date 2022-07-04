22-летний датчанин стрелял по прохожим в течение 11 минут

Трое человек, среди которых один россиянин, погибли в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене. Еще четверо, включая ребенка, находятся в критическом состоянии. 22-летний датчанин стрелял по прохожим в течение 11 минут. Полиция завила, что не считает произошедшее терактом. #trtнарусском #дания #стрельба #даниястрельба #новости #копенгаген