ПОЛИТИКА
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22-летний датчанин стрелял по прохожим в течение 11 минут
Трое человек, среди которых один россиянин, погибли в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене. Еще четверо, включая ребенка, находятся в критическом состоянии. 22-летний датчанин стрелял по прохожим в течение 11 минут. Полиция завила, что не считает произошедшее терактом. #trtнарусском #дания #стрельба #даниястрельба #новости #копенгаген
22-летний датчанин стрелял по прохожим в течение 11 минут / Others
4 июля 2022 г.
Истории
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