ПОЛИТИКА
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Авиакатастрофа над Боденским озером 20 лет назад
В Башкортостане в минувшие выходные почтили память жертв авиакатастрофы 2002 года. Тогда в ночь на 2 июля погиб 71 человек, включая 51 ребенка. Из-за ошибки диспетчерской службы грузовой самолет столкнулся с пассажирским над Боденским озером в Германии. Дети из Башкортостана летели на отдых в Испанию. Им подарили путевки за высокие достижения в учебе и спорте. #trtнарусском #авиакатастрофа #башкортостан #россия #самолет #германия
Авиакатастрофа над Боденским озером 20 лет назад / Others
4 июля 2022 г.
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