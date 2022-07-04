Авиакатастрофа над Боденским озером 20 лет назад

В Башкортостане в минувшие выходные почтили память жертв авиакатастрофы 2002 года. Тогда в ночь на 2 июля погиб 71 человек, включая 51 ребенка. Из-за ошибки диспетчерской службы грузовой самолет столкнулся с пассажирским над Боденским озером в Германии. Дети из Башкортостана летели на отдых в Испанию. Им подарили путевки за высокие достижения в учебе и спорте. #trtнарусском #авиакатастрофа #башкортостан #россия #самолет #германия