Российское Минобороны сообщило о запуске круглосуточных дежурств с 1 июля в Главном центре геофизического мониторинга. Об этом пишет «Интерфакс».

«С 1 июля 2022 года в целях укрепления обороноспособности нашего государства дежурные смены Главного центра геофизического мониторинга приступили к несению круглосуточного дежурства», — сказано в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что одной из главных задач центра будет регистрация ядерных взрывов в различных геосферах на всей территории земного шара и идентификация источников геофизических возмущений техногенного характера. По данным Минобороны, «использование современных алгоритмов анализа информации и реализованные технические решения позволяют в кратчайшее время обрабатывать большие объемы разнородной информации и решать поставленные перед Главным центром задачи.

Главный центр геофизического мониторинга был открыт 1 июня в составе Службы специального контроля, входящей в 12 Главное управление Минобороны. Это управление отвечает за ядерно-техническое обеспечение и безопасность России, в него входит Служба специального контроля, под руководством которой в стране развивают систему дальнего обнаружения ядерных испытаний.

В середине июня аналитики Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия заявили, что за прошлый год девять ядерных стран — США, Китай, Россия, Великобритания, Франция, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея — создали почти 13 тыс. единиц ядерного оружия и потратили на это $82,4 млрд.

При этом более чем 90% имеющегося в мире ядерного оружия принадлежит России и США. Вашингтон тратит на исследования, разработку и производство ядерных вооружений $84 094 в минуту (общие траты в год — $44,2 млрд), Китай — $22 325 в минуту (всего $11,7 млрд за год), Россия — $16 301 в минуту (всего $8,6 млрд). Траты Великобритании составляют $6, 8 млрд за год, Франции — $5,9 млрд, Индии — $2,3 млрд, Израиля — $1,2 млрд, Пакистана — $1,1 млрд, Северной Кореи — $642 млн.

В мае российские вооруженные силы дважды провели репетиции ядерного удара на полигоне в Калининградской области, которая граничит с Европой. До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что военная кампания в Украине может перерасти в полноценную ядерную войну.