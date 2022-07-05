В Турции впервые произвели запуск противокорабельной ракеты ATMACA («Ястреб») с мобильной установки. Ракета, произведенная Roketsan, успешно поразила цель на учениях, проведенных в северной провинции Синоп, в акватории Черного моря.

Пусковую установку с четырьмя контейнерами для ракет разместили на грузовой платформе с колесной формулой 8×8. В отличие от корабельной версии, эта модификация ракеты оснащена инфракрасной ГСН с визуализацией (IIR). По словам гендиректора Roketsan Мурата Икинджи, новый боеприпас сможет поражать цели на большей дистанции, чем принятая на вооружение базовая версия.

ATMACA — всепогодная дозвуковая высокоточная противокорабельная ракета c предельно малой высотой полета над поверхностью моря.

В распоряжении турецких военно-морских сил также есть произведенные в США противокорабельные ракеты Harpoon. Их и планируется заменить на ATMACA, которые превосходят Harpoon по нескольким показателям.

Полигонные испытательные пуски ракеты были начаты в 2016 году, а в ноябре 2018 года президиум оборонной промышленности Турции сообщил о заключении им контракта с Roketsan на начало серийного производства ракеты ATMACA для ВМС Турции. ATMACA была принята на их вооружение в прошлом году, заключительные испытания были проведены в июне 2021 года. Ракета во время испытаний впервые успешно поразила морскую цель в виде корабля, подтвердив заложенные характеристики. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда назвал новую ракету «стальным мечом родины».

Ракета была разработана компанией Roketsan совместно с компанией Aselsan по требованию ВМС Турции. Первая отвечала за разработку самой ракеты, вторая — за систему управления и активную радиолокационную головку самонаведения. Новая ПКР дозвуковая, оснащается турбореактивным двигателем Safran (Turbomeca) TR140 и твердотопливным стартовым ускорителем. В дальнейшем двигатель должен быть заменен на турецкий малогабаритный турбореактивный двигатель KALE 3500, боевая часть — осколочно-фугасная весом 250 кг.

ПКР оснащена активной радиолокационной навигационной системой, а также блоком инерциально-спутникового наведения и аппаратурой двухсторонней передачи данных. Заявленная дальность поражения — около 250 км. Запас топлива на ракете Kara Atmaca увеличен, радиус поражения заявлен в пределах 280 км, чтобы удовлетворять условиям режима контроля за ракетными технологиями. На IDEF-2021 Roketsan продемонстрировала также модель наземной подвижной четырехконтейнерной пусковой установки на автомобильном шасси 8х8, очевидно, создаваемой для комплекса Kara Atmaca.