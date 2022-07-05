Bloonberg узнал о попытках Тегерана снизить цены на свою и так дешевую нефть на китайском рынке. Это необходимо, чтобы конкурировать там с Москвой, пишет издание.

«Иран вынужден снижать стоимость своей и без того дешевой нефти, поскольку его главный конкурент все больше укрепляется на ключевом китайском рынке», — сказано в публикации.

Для российской нефти КНР стал основным пунктом назначения, когда Москва начала прикладывать усилия к сохранению своего экспорта после начала войны в Украине. В результате это привело к усилению конкуренции с Ираном в Китае. КНР при этом остается в выигрыше от нефтяного противостояния, продолжая скупать рекордные объемы нефти по ценам значительно ниже рынка

Основатель сингапурского аналитического агентства Vanda Insights Вандана Хари в комментарии Bloomberg отметил, что рост доли российской нефти на китайском рынке вызывает опасения у поставщиков из Персидского залива и Африки. Эти страны привыкли к стабильному спросу со стороны Китая, который регулярно платил рыночную цену, однако теперь ситуация изменилась.

В Китае основными потребителями «санкционной» нефти являются небольшие частные предприятия, которым запрещено поставлять нефтепродукты за рубеж. Их основной бизнес — обеспечение внутреннего рынка. Недавнее ужесточение COVID-требований в связи со всплеском числа заболеваний ударило по спросу на топливо и, как следствие, по доходам нефтеперерабатывающих предприятий. Из-за этого сейчас отказываться от «санкционной» нефти частные компании точно не будут, так как им нужно компенсировать свои потери.

Пока позиции России на этом рынке продолжают укрепляться: в мае экспорт ее нефти в Китай достиг рекордного уровня. Москва обогнала по этому показателю Саудовскую Аравию, которая считается крупнейшим поставщиком топлива в мире. За месяц Россия экспортировала в страну 8,42 млн тонн нефти — на 55% больше, чем за тот же период год назад. Саудовская Аравия в мае отправила в Китай 7,82 млн тонн нефти (+9% по сравнению с прошлым годом).

При этом трубопроводные поставки по ВСТО, согласно заключенным контрактам, составляют 800 000 барр./сутки, а морской импорт Китая из России, по подсчетам Vortexa Analytics, составил около 1,1 млн барр./сутки. Таким образом, доля России в закупках Китая составила рекордные 15%.

Согласно статистике внешней торговли Китая, с начала года в десять раз вырос экспорт глинозема из России — до 380 тысяч тонн. Вероятно, это связано с тем, что российские производители алюминия в условиях санкций ищут новые рынки сбыта.