В первой половине 2022 года турецкие компании сумели заработать за рубежом около $4,63 млрд, пишет Anadolu со ссылкой на Министерство торговли страны. Они выполнили 132 проекта средней стоимостью примерно в $35 млн каждый.

Первые зарубежные контракты у строительных компаний из Турции появились в 1972 году, с того момента они выполнили более 11,2 тыс. проектов в 131 стране, общая стоимость которых достигла $458,4 млрд. Однако в последние годы на их работу в иностранных государствах повлияла геополитическая нестабильность и сложности на зарубежных рынках.

В 2020 году компаниям из Турции удалось выполнить всего 354 проекта стоимостью $15,9 млрд в основном из-за пандемии коронавируса. В прошлом году эта цифра достигла $30 млрд, так как пандемийные ограничения во многих странах были сняты или облегчены.

До последнего времени, когда Россия столкнулась с санкциями из-за вторжения в Украину, крупнейшим зарубежным рынком для турецких строителей был российский. На него приходилось около 20,8% всех проектов, а их стоимость составляла примерно $94,5 млрд. За Россией следуют Туркменистан и Ирак с 10,9% и 6,9% соответственно. Стоимость турецких строительных проектов там оценивается в $50 млрд и $31,7 млрд. Также в этом списке оказались Ливия, Казахстан и Саудовская Аравия.

Однако турецкий бизнес не покидает Россию: ранее стало известно, что владеющая брендом бытовой техники Beko турецкая компания Arcelik заключила соглашение с американской Whirlpool о покупке ее российских активов — АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус». Ее сумма должна составить около €220 млн, а выплаты планируется растянуть на десять лет.

По итогам сделки турецкий производитель получит производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год. Выпускаемая в России продукция закрывала не только потребности российского рынка, но и поставлялась на экспорт в европейские страны. Компании АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирпул РУС» также работают в Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Беларуси и Монголии.