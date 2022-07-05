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Генеральный штаб ВСУ применил HIMARS на запорожском направлении
Генеральный штаб ВСУ применил HIMARS на запорожском направлении. Ранее США передали Украине четыре реактивные системы залпового огня. Эксперты считают, что HIMARS могут изменить ход войны. Накануне Минобороны США объявило о выделении очередной военной помощи Украине на 820 млн долларов, в которую войдут дополнительные реактивные системы и ПВО. #trtнарусском #ВСУ #HIMARS #вооружение #украина #война #сша #пво #новости
Химарс / Others
5 июля 2022 г.
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