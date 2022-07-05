Страны Евросоюза в будущем могут создать специальное ведомство для контроля за исполнением ограничений против Москвы — «министерство санкций». Об этом пишет Financial Times.

Предполагается, что по принципам работы эта структура будет напоминать Управление по контролю за финансовыми активами (OFAC) при Минфине США. Также рассматривается вариант, при котором соответствующими полномочиями будет наделено Управление по борьбе с отмыванием денег в Евросоюзе. В этом случае изменения будут внесены в законодательство, которое сейчас разрабатывается Европарламентом.

Член Еврокомиссии Мейрид МакГиннесс, курирующая вопросы финансовой стабильности, поддержала эту инициативу и назвала создание такого органа «плюсом». Сейчас за исполнением санкций против России следят все страны Евросоюза, однако не все одинаково хорошо с этим справляются. «В некоторых странах есть сильная инфраструктура по реализации санкций, а в других нет», — заявила по этому поводу МакГиннесс.

Брюссель рассматривает и другие способы усилить санкционный режим, отметила она. Помимо прочего, рассматривается возможность заставить компании из санкционных списков раскрывать все свои активы и расширить реестр их бенефициаров.

Сейчас в Евросоюзе готовится новый санкционный пакет против России, который может ужесточить экспортный контроль и расширить черные списки физических и юридических российских лиц. Некоторые государства настаивают на эмбарго на российский газ и других жестких мерах. Также возможно, что будет запрещен импорт золота из России. Это ограничение ранее уже ввел ряд стран — США, Канада, Великобритания и Япония. Но эта мера будет носить скорее символический характер, так как поток слитков в Великобританию и Швейцарию почти остановился после исключения российских аффинажных заводов из перечня доверенных поставщиков Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов.

Также Евросоюз готовит поправки к санкционным документам по транзиту в Калининград на фоне блокировки Литвой российских поставок в регион.

О запрете на ввоз российского золота в США стало известно в начале июля, тогда же о Италия, Франция и Германия заявили, что обдумывают аналогичную меру. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждал, что эта мера затронет российских олигархов, которые массово стали покупать золотые слитки, дабы избежать влияния западных рестрикций. Санкции «окажут огромное влияние на способность [президента России Владимира] Путина привлекать средства», отмечал британский политик.