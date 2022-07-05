Власти Турецкой Республики Северного Кипра больше не верят в создание единого государства турецких и греческих киприотов на острове, так как греки отказываются относиться к туркам как к равным. Об этом TRT World рассказал глава МИДа республики Тахсин Эртугрулоглу.

Так он прокомментировал долгосрочный политический конфликт, существующий между двумя этническими и религиозными обществами, живущими на Кипре. За десятилетия противостояния решить этот конфликт так и не удалось, и сейчас жители острова разочаровались в возможности создания единого государства, сказал политик.

«Мы пробовали сотрудничать, но это не сработало. Почему? Потому что греческие киприоты не могут принять идею о равенстве с турецкими киприотами. Так что идея о создании республики в партнерстве была опробована, и она провалилось, потому что вторая сторона конфликта не желает в ней участвовать», — подчеркнул он.

Поэтому сейчас, по его словам, представителям двух сообществ стоит принять идею о том, что, если два народа не могут жить как один, им предстоит стать соседями. «Наше реалистичное будущее, по моему мнению, — это два суверенных равноправных государства, сосуществующих на острове Кипр в добрососедских отношениях, но не как единое целое», — посчитал Эртугрулоглу.

Своей высшей точки конфликт между двумя государствами достиг в 60-х. Несмотря на агрессию со стороны киприотов-греков с 1960 по 1974 год, представители турецкого народа на острове старались выстроить равное общество. В 1974 они столкнулись с вооруженной попыткой греков лишить их гражданских прав, однако она провалилась.

Несмотря на бесчисленные предупреждения со стороны турецких киприотов, ни греческие жители острова, ни официальные Афины не проявили готовности обращаться с ними на равных. После конфликта в 1974 году Анкара усилила военное присутствие в регионе. С того момента продолжались переговоры между двумя сторонами, пока в 1983 году турецкие киприоты не объявили о создании Турецкой Республики Северного Кипра. Южные территории острова, занятые греками, представители этой общности называют Греческой киприотской администрацией.

По мнению Эртугрулоглу, Кипр мог бы использовать модель, применяемую властями Гаити и Доминиканы. Два этих государства сосуществуют на одном острове в Центральной Америке. «Таким образом, реальная перспектива острова Кипр такова: одна территория, два государства, два народа. Две национальных общности, две демократии. Это единственная формула, которая позволит двигаться вперед», — заявил политик.

В противном случае международное сообщество будет пытаться заставить киприотов принять модель «федерации», то есть объединенного государства с двумя народами, однако это не сработает, считает он. Евросоюз, по словам Эртугрулоглу, уже давно является корнем этой проблемы, а не ее решением, потому что он «поставил неправильный диагноз кипрскому конфликту» в 1974 году.

Одной из причин кипрского конфликта стали мечты его властей о «Великой идее» — концепции объединения всех земель бывшей Византии, в том числе Кипра, под властью Греции. «Есть навязчивое желание превратить Кипр целиком в греческую территорию, на которой турецкие киприоты не имеют равных прав с греками», — пояснил глава МИДа. По его словам, Анкара никогда этого не позволит.

В июне 2022 министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с Тахсином Эртугрулоглу также указал, что Анкара выступает за принцип «двух равноправных государств» на Кипре.

«Турция придерживается ясной и четкой позиции в переговорном процессе (по Кипру). Мы обсуждали кипрский вопрос с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, поднимаем вопрос на каждой площадке. Решение по Кипру должно основываться на принципе двух суверенных государств. Мы разъясняем позицию Анкары и Лефкоши на каждой платформе. Говорим об этом не только ООН, но и все странам, а также Европейскому Союзу», — добавил министр.