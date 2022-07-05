Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов использовать энергоресурсы страны, чтобы стабилизировать сложную ситуацию на мировых и европейских рынках. О его переговорах с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем сообщается на официальном сайте президента.

Токаев заявил, что обеспокоен угрозами энергетической безопасности в мире и что Казахстан готов использовать свой углеродный потенциал, чтобы стабилизировать эту ситуацию. Он призвал Евросоюз к сотрудничеству в развитии альтернативных трансконтинентальных коридоров, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута. «Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером», — подчеркнул президент.

Казахстан привержен усилиям международного сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане и оказанию помощи этой стране, сказал он. Также они с Мишелем поговорили о региональной и глобальной повестке дня, в том числе о назревающем продовольственном кризисе.

В конце июня на Каспийском саммите в Ашхабаде Токаев предложил создать прикаспийский продовольственный хаб для увеличения взаимного товарооборота. «Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции, — подчеркнул он. — Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками».

Ранее Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России, который включал в себя частичное эмбарго на поставки нефти. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов). Государства — члены ЕС с высокой зависимостью от российских поставок получили временные льготы.

Токаев в конце мая положительно отозвался о сотрудничестве Казахстана с Турцией и государствами Центральной Азии. «Говоря об инвестиционном климате, хотел бы подчеркнуть, что даже в таких непростых условиях мы приложим все усилия, чтобы сохранить и нарастить объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран, обладающих не только финансовыми, но и широкими технологическими компетенциями, — отметил он. — Все более значимыми торгово-инвестиционными партнерами становятся братская Турция и страны Центральной Азии».