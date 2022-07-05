Высказывания Макрона вызвали протест в Северной Македонии

Тысячи людей вышли на улицы Северной Македонии в знак протеста против предложения Франции пойти на уступки Болгарии по исторически-культурным вопросам для снятия вето на вступление в Евросоюз. Северная Македония является страной-кандидатом с 2005 года. Накануне на саммите НАТО президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что найден компромисс для переговоров о членстве в ЕС. Однако оппозиция Северной Македонии утверждает, что этот «компромисс» предполагает отказ от македонской культуры и наследия. #trtнарусском #Македония #ЕС #протест