ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Высказывания Макрона вызвали протест в Северной Македонии
Тысячи людей вышли на улицы Северной Македонии в знак протеста против предложения Франции пойти на уступки Болгарии по исторически-культурным вопросам для снятия вето на вступление в Евросоюз. Северная Македония является страной-кандидатом с 2005 года. Накануне на саммите НАТО президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что найден компромисс для переговоров о членстве в ЕС. Однако оппозиция Северной Македонии утверждает, что этот «компромисс» предполагает отказ от македонской культуры и наследия. #trtнарусском #Македония #ЕС #протест
Высказывания Макрона вызвали протест в Северной Македонии / Others
5 июля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us