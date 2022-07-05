Импортерами товаров российского агропромышленного комплекса (АПК) РФ являются более 160 стран. Ассортимент продовольственных поставок из России обширен: зерно, растительное масло, мясо, рыба и морепродукты. Россия — несомненно, ведущий экспортер сельхозпродукции: в мировом рейтинге она занимает 17-е место. От российских продуктов зависят страны дальнего и ближнего зарубежья. Причем зависят настолько, что некоторые европейские заводы сегодня опасаются закрытия в отсутствие русского сырья. Актуальный вопрос для всего мира сейчас: как повлияет на рынок продовольствия война?

Статистика изменится

Агропромышленный комплекс РФ — одна из немногих не только внутри страны, но и в мире отраслей, сумевших сохранить позитивную динамику торговли в условиях пандемии. А в 2021-м экспорт российской продукции вырос еще на 21% и составил 37,1 млрд долларов. Россия тогда поставила на внешние рынки более 71 млн тонн продовольствия и сельхозсырья, сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции АПК.

Официально рост продемонстрировали все основные группы продовольственных товаров. Так, стоимостной объем экспорта продукции зерновой отрасли увеличился на 12%, масложировой отрасли — на 48%, рыбы и морепродуктов — на 25%, мясной продукции — на 32%, молочной — на 30%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 15%, прочей — на 12%.

Около 87% российского экспорта в 2021-м приходилось на страны дальнего зарубежья и 13% на страны СНГ. В 2022-м, скорее всего, будет другая статистика. В середине июня вице-премьер России Виктория Абрамченко отчиталась: «Несмотря на все факторы риска, за 5 месяцев текущего года мы нарастили экспорт продукции АПК на 16%». Например, в Южную Корею за пять месяцев текущего года экспортировано на 19% больше продовольствия, на 33% выросли поставки в Беларусь, в 3,6 раза — в Индию, добавила вице-премьер.

Ты — мне, я — тебе

Действительно, в нынешнее время активно наращивают импорт российского продовольствия прежде всего Индия и Китай. По прогнозам исполнительного директора индийской ассоциации производителей растительных масел (Solvent Extractors’ Association of India, SEA) Мехта, Индия может импортировать большее количество подсолнечного масла из России, чем обычно. Кроме того, обсуждаются поставки фасоли, гороха, нута и чечевицы, плюс мясо.

Кстати, вице-президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Кузнецов отметил, что между РФ и Индией «достаточно быстро развивается финансовая инфраструктура двухстороннего сотрудничества»: «Надо смотреть на те ниши, по которым у Индии есть потенциал для замещения выпадающего импорта. Здесь есть меласса (кормовая патока), чай и другие товары, которые востребованы российским агропромышленным комплексом».

Китай, в свою очередь, делает ставку на зерно: в 2021-м КНР импортировала из РФ около 150 тысяч тонн, а в 2022-м планирует приобрести порядка 1 млн тонн. На Петербургском международном экономическом форуме в июне российская группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) и китайская государственная корпорация China Chengtong International Investment подписали соглашение о поставках зерна на сумму более 2 трлн рублей с расчетами в национальных валютах. А еще стороны планируют организацию поставок с последующей локализацией производства в РФ технологического оборудования и сельхозтехники на сумму 150 млрд рублей, а также совместные инвестиции в размере 50 млрд рублей.

Помимо этого, Россия ведет переговоры о наращивании экспорта в Туркменистан, куда поставки сельхозэкспорта уже выросли на 70% с начала года. Импорт продовольствия из России может осуществляться также на большой азиатский и африканский рынки, поставки ряда продукции также возможны в Южную Америку, уверен юрист и медиатор Юрий Капштык.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев провел переговоры со своим египетским коллегой, предметом которых, как гласит короткое сообщение пресс-службы ведомства, стало «преодоление существующих барьеров и увеличение номенклатуры российского экспорта». Россия официально заявила о готовности и дальше поставлять сельхозпродукцию в Египет, включая зерновые.

В целом, как подчеркнула Абрамченко, за пять месяцев представители российской власти и бизнеса провели порядка 500 встреч с дружественными странами относительно поставок продовольствия.

Погода шепчет

Руководитель компании «Штрубе Рус» Пеер Ефтимов подчеркивает, что даже в нынешнее непростое время у России есть ресурсы для наращивания объемов сельхозпроизводства, что дополнительно стимулируется активным внедрением современных агротехнологий и цифровизацией.

Тем более что в этом году эксперты прогнозируют абсолютный рекорд по сбору пшеницы — около 87 млн тонн, возможно, больше. Посевные площади были увеличены почти на 1 млн га до до 81,3 млн га, плюс благоволит погода. «Если не было засухи в июне, то дальше уже июльская засуха, даже если она будет, и августовская — они не столь опасны для озимых и яровых», — комментирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: — Будем с хлебом».

По данным Минсельхоза на конец июня, российские аграрии уже собрали 1,1 млн тонн зерна нового урожая. Всего же Минсельхоз рассчитывает собрать 130 млн тонн зерна — против 120,7 млн тонн в прошлом году.

Хороший улов

2022-й обещает быть удачным для России не только в полях, но и на воде: экспорт рыбной продукции за первые четыре месяца увеличился почти на 31% в годовом выражении, выручка получилась в 1,9 млрд долларов. В частности, поставки рыбы и морепродуктов составили 739,4 тысяч тонн (рост в годовом выражении на 19,7%). К началу июня российские рыбаки добыли около 2 млн тонн рыбы, опережая прошлогодние темы добычи, производство продукции в товарной аквакультуре и в перерабатывающем секторе также демонстрирует положительную динамику.

«Россия кормит не только себя, но и ключевые страны с точки зрения количества населения, — заметила вице-премьер России Виктория Абрамченко и предупредила: — А количество населения, по оценкам экспертов, к 2050 году вырастет до 10 млрд человек. Это значит, что страны, которые являются донорами продовольствия, такие как Россия, должны понимать, что дальше придется кормить большее количество людей на планете».

Санкции на свою голову

«Профиль» замечает, что при всех вводных, при всех российских рекордах и антироссийских санкциях, также уместно держать в головах мысль: «В прошлом году в мире голодали около 820 млн человек. Только за время пандемии голодающих стало больше на 110-120 млн человек. Между тем в 2015 году ООН поставила цель за 15 лет полностью ликвидировать на планете голод. Очевидно, что амбициозную задачу в очередной раз выполнить не удастся».

Рестрикции в отношении России со стороны США, Евросоюза и ряда других стран, очевидно, усугубили «долгоиграющий» продовольственный кризис. Парадокс ситуации заключается в том, что формально на российский экспорт сельхозпродукции ограничения не распространяются, запрещены страхование грузов, заходы судов под флагом РФ в порты, поломана логистика. Именно это не лучшим образом влияет на мировые цены. При таком раскладе не все страны-импортеры сегодня располагают финансовыми возможностями, чтобы заполнить закрома нашей пшеницей. Угроза голода и социальных потрясений для них становится вполне реальной.