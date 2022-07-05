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Торговля России с Монголией на фоне санкций выросла на 40%
На встрече с главой МИД Монголии российский министр Сергей Лавров уточнил, что товарооборот двух стран в 2021 году вырос на треть и достиг $2 млрд. Однако уже за первую половину этого года он вырос на 40%. Причина тому — санкции Запада против России, на фоне которых Москва начала активнее торговать с восточными странами. #trtнарусском #Монголия #Россия #санкции
Торговля с Монголией на фоне санкций выросла на 40% / Others
5 июля 2022 г.
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