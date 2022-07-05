Палестинцы раскритиковали отчет США об убийстве журналистки Al Jazeera

Канцелярия председателя Палестинской администрации, правящее в секторе Газа движение ХАМАС и палестинские общественные организации раскритиковали отчет американских экспертов о смерти журналистки Ширин Абу Акле, которая погибла 11 мая. Согласно ему, нельзя точно установить, кто несет ответственность за гибель женщины. #trtнарусском #Палестина #АбуАкле #Израиль #новости