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Палестинцы раскритиковали отчет США об убийстве журналистки Al Jazeera
Канцелярия председателя Палестинской администрации, правящее в секторе Газа движение ХАМАС и палестинские общественные организации раскритиковали отчет американских экспертов о смерти журналистки Ширин Абу Акле, которая погибла 11 мая. Согласно ему, нельзя точно установить, кто несет ответственность за гибель женщины. #trtнарусском #Палестина #АбуАкле #Израиль #новости
Палестинцы раскритиковали отчет США об убийстве журналистки Al Jazeera / Others
5 июля 2022 г.
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