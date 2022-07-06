Российские власти обсуждают возможность построить новый крупный инфраструктурный проект — Юго-Западную хорду, которая свяжет Урал с Краснодарским краем. Об этих планах «Ведомостям» сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Если это произойдет, то новая автотрасса протяженностью 1,6 тыс. км пройдет по территории Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Астраханской, Самарской областей, Татарстана и Башкортостана.

Планируется, что на дороге будет по 4-6 полос для движения в каждом направлении, а протяженность платных участков достигнет около 500 км. Конечные показатели будут уточены в ходе дальнейшей проработки проекта.

Строительство мегапроекта может начаться в конце 2023 года. К этому сроку, по словам Петушенко, полностью освободится техника для производства земляных работ, в том числе экскаваторы и бульдозеры, со стройки трассы М12 (Москва — Казань), и ее можно будет перенаправить на подготовку территорий для нового автобана.

В планах «Автодора» — поэтапная постройка и реконструкция 20 участков автодороги, причем в первую очередь будут созданы обходы Саратова, Сызрани, Тольятти, Волгограда, Астрахани, юго-западный обход Краснодара, а также отрезок дороги от М4 «Дон» до обхода Волгограда. Если автобан будет построен, то, по оценкам «Автодора», добраться от Уфы до Краснодара можно будет за 18 часов.

Петушенко не назвал стоимость строительства Юго-Западной хорды, а также объем финансового участия государства в проекте. По мнению аналитиков «ВТБ капитала», возведение такой трассы обойдется в 1,3 трлн руб., а проект может столкнуться со сложностью привлечения средств от государства. Уже сейчас правительство обсуждает сокращение бюджетного финансирования крупных госпрограмм в 2023–2025 годах, причем больше всего расходов при этом планируют урезать с госпрограммы «Развитие транспортной системы».