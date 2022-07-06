Правительство США договорилось с частной компанией Avalanche Energy о запуске в космос небольшого термоядерного реактора Orbitron. Как пишет Newsweek, реализация проекта должна произойти до 2027 года.

Принцип работы реактора заключается в улавливании высокоскоростных ионов вокруг отрицательно заряженного электрода. Как сообщает издание, компактность устройства обеспечивается за счет небольшого пространства для формирования ионной плазмы, однако для этой технологии необходима колоссальная мощность, и этот вопрос разработчикам еще предстоит решить.

Если проект увенчается успехом, то поступающая от реактора энергия поможет заметно снизить цены на рынке в космической отрасли. Авторы проекта оценивают цены на его энергию от $1 млн за киловатт, а затем планируют прийти к $100 тыс. Эту энергию можно будет использовать для авиации, беспилотников, питания космических кораблей и так далее. Генеральный директор Avalanche Energy Робин Лонтри пояснил, что при успехе проекта реактор сможет вырабатывать количество энергии, измеряемое в мегаваттах.

«Чем больше мы будем снижать цены, тем больше рынков откроются для нас, — подчеркнул он. — Когда мы сможем сократить их до $10 тыс. или $3 тыс. за киловатт, мы сможем конкурировать с производимыми на Земле энергоносителями, в том числе с топливными элементами, батареями и так далее».

Весной американские ученые из Университета Калифорнии в Беркли заявили о создании нового эффективного источника энергии для будущих колоний на Марсе. Применение солнечных батарей там будет гораздо выгоднее, чем доставка и строительство атомных реакторов, уточнили они.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил, что ученые Российской академии наук собирают и исследуют факты появления неопознанных летающих объектов. Он допустил, что лично знаком со свидетельствами летчиков, которые в 1970-х стали очевидцами появления якобы неопознанных летающих объектов и зарисовывали увиденное на бумаге. Чаще всего, по его словам, НЛО видели пилоты во время первого испытательного полета. «Я беседовал с NASA, там тоже есть сторонники того, что, возможно, мы являемся объектом внешнего наблюдения, — отметил он. — Хотелось бы в это верить».