За первое полугодие 2022 года предприятия и компании 67 из 81 провинций Турции увеличили объемы поставок за рубеж, сообщает Anadolu со ссылкой на данные Союза экспортеров Турции. В целом объем вывезенной из страны продукции в январе-июне 2022 года вырос на 20% по сравнению с первым полугодием 2021 года и составил $126 млрд.

Стамбул оказался лидером среди всех провинций Турции по объемам экспорта за первые полугодие. Экспорт оттуда в период с января по июнь достиг $49,95 млрд. За ним следуют провинции Коджаэли ($10,15 млрд), Бурса ($7,92 млрд) и Измир ($7,14 млрд). На пятом месте оказалась Анкара ($5,35 млрд), на шестом — Газиантеп ($5,2 млрд), на седьмом — Сакарья (2,63 млрд), на восьмом — Денизли ($2,53 млрд), на девятом — Маниса ($2,52 млрд), а на десятом — Хатай ($1,94 млрд).

По долям среди первых десяти провинций наибольший рост экспорта пришелся на провинцию Коджаэли — 29,4%. Следом идут Хатай — 26,7%, Измир — 26,4% и Стамбул — 22,7%. В столице экспорт вырос на 20,4%, в Денизли — на 18,5%, в Газиантепе — на 7,7%, в Бурсе — на 6% и в Сакарье — на 1,8%. При этом среди десяти перечисленных провинций Маниса была единственной, где экспорт сократился по сравнению с прошлым годом на — на 3%.

Также с января по июнь экспорт только двух городов Турции достиг двузначных цифр, а 15 провинций смогли увеличить объем вывоза товаров до $1 млрд.

Ранее западные страны обсудили введение запрета на ввоз российского золота. В конце июня о соответствующем решении заявили в США, о готовности также принять его в ближайшее время объявили на саммите G7 в Мюнхене Великобритания, Канада и Япония. Италия, Франция и Германия пока раздумывают над введением запрета. Как писал TRT на русском, по мнению некоторых экспертов, запрет на импорт российского золота еще больше усилит изоляцию экономики России от мировой торговли, а другие считают, что и эти меры по адресанту ударят сильнее, чем по адресату.