Турция рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Италией и Францией по производству систем ПВО SAMP-T, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган по результатам встречи с итальянским премьер-министром Марио Драги. Слова Эрдогана цитирует Anadolu.

«Это очень важная тема отношений между Турцией, Италией и Францией. Во время последнего саммита НАТО мы обсуждали этот вопрос с президентом Макроном, — сообщил он. — Во время встречи с премьер-министром Драги [в Анкаре во вторник] мы опять обсудили детали этого вопроса. Наши министры обороны тоже обсудили эту тему. Мы хотим как можно скорее перейти к фазе подписания соглашения по SAMP-T».

По словам президента Турции, главы государств хотят подписать соответствующие документы, так как это имеет большое значение для их оборонных систем. «У нас есть полное согласие с премьер-министром по этому вопросу, проблем нет. Точно так же у нас есть соглашение с Макроном по этому вопросу. Я надеюсь, что мы сможем подписать соглашение как можно скорее и двигаться дальше», — добавил Эрдоган.

В ходе встречи представители властей Турции и Италии подписали девять соглашений, которые усилят «институционализацию отношений во многих областях», подчеркнул президент.

«Наши экономические и торговые отношения развиваются с каждым днем. Несмотря на эпидемию, объем нашего товарооборота в прошлом году увеличился на 34%, превысив рекордную отметку в $23 млрд, — сообщил он. — Еще одна особенность нашей двусторонней торговли заключается в том, что она сбалансирована. Текущие цифры показывают, что в этом году мы легко превысим порог в $25 млрд.

ЗРК средней дальности SAMP-T был разработан в интересах ВС Франции и Италии в рамках европейской программы FSAF (Future Surface-to-Air Family of missile systems — перспективное семейство ракетных систем «земля-воздух»). Дальность его действия превышает 80 км, ракета способна поражать воздушные цели на высотах от 50 м до 25 км.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что страна ведет интенсивные переговоры о производстве систем ПВО SAMP-T совместными усилиями Турции, Франции и Италии. По его словам, Эрдоган и ранее обсуждал эту тему с президентом Франции и премьер-министром Италии. Чавушоглу допускал вероятность, что Анкара наладит производство систем в стране.

О том, что Франция и Италия готовы поставлять Анкаре ракетную систему SAMP-T, сообщалось также в прошлом году. Турция в последние годы рассматривала возможность приобретение этой системы, разработанной франко-итальянским консорциумом EUROSAM, или же разработку своей системы на основе SAMP-T.

Турция подписала декларацию по укреплению сотрудничества с Италией и Францией в области совместного производства систем противовоздушной и противоракетной обороны в 2017 году. Затем в январе 2018 года во время визита президента Эрдогана во Францию турецкие компании Aselsan и Roketsan подписали контракт с EUROSAM по проекту противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности сроком на 18 месяцев. Однако, согласно более раннему заявлению представителей министерства обороны Турции, процесс был остановлен из-за политической позиции Франции.