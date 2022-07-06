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Тхэквондистка из Узбекистана впервые возглавила мировой рейтинг
Чарос Каюмова стала первой представительницей Узбекистана, возглавившей мировой рейтинг тхэквондо. Ранее она взяла серебро на чемпионате Азии
Тхэквондистка из Узбекистана впервые возглавила мировой рейтинг
Фото: Olympic.uz / Others
6 июля 2022 г.

Тхэквондистка Чарос Каюмова стала первой представительницей Узбекистана, которая возглавила мировой рейтинг спортсменов. Это следует из списков, опубликованных на сайте Worldtaekwondo.org. Каюмова стала лидером в весовой категории до 53 кг в мировом рейтинге Кёруги, второе место заняла россиянка Татьяна Минина, а третье — испанка Альма Мария Перез Парадо.

Подъем узбекистанской спортсменки в мировом рейтинге связан с ее удачным выступлением на чемпионате Азии — 2022, на котором Каюмова получила серебро. Чарос Каюмова — чемпионка Азии в 2021 году и вице-чемпион Азии в 2022. Также она является победительницей всемирных военных игр — 2019.

На второе место в рейтинге также вышел Улугбек Рашитов, который стал чемпионом континента в весовой категории до 68 кг. Он уступил лишь британцу Брэдли Синдену.

Еще один представитель Узбекистана Никита Рафалович, который взял золото чемпионата Азии в весе до 87 кг, занимает шестую строку рейтинга. Шухрат Салаев оказался на девятой строчке в категории до 80 кг, Джасур Джайсунов — на десятой строчке в категории до 74 кг, а Нияз Пулатов — на 13-й строчке в категории до 63 кг.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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