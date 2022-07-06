Тхэквондистка Чарос Каюмова стала первой представительницей Узбекистана, которая возглавила мировой рейтинг спортсменов. Это следует из списков, опубликованных на сайте Worldtaekwondo.org. Каюмова стала лидером в весовой категории до 53 кг в мировом рейтинге Кёруги, второе место заняла россиянка Татьяна Минина, а третье — испанка Альма Мария Перез Парадо.

Подъем узбекистанской спортсменки в мировом рейтинге связан с ее удачным выступлением на чемпионате Азии — 2022, на котором Каюмова получила серебро. Чарос Каюмова — чемпионка Азии в 2021 году и вице-чемпион Азии в 2022. Также она является победительницей всемирных военных игр — 2019.

На второе место в рейтинге также вышел Улугбек Рашитов, который стал чемпионом континента в весовой категории до 68 кг. Он уступил лишь британцу Брэдли Синдену.

Еще один представитель Узбекистана Никита Рафалович, который взял золото чемпионата Азии в весе до 87 кг, занимает шестую строку рейтинга. Шухрат Салаев оказался на девятой строчке в категории до 80 кг, Джасур Джайсунов — на десятой строчке в категории до 74 кг, а Нияз Пулатов — на 13-й строчке в категории до 63 кг.