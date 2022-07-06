Впервые как минимум за 10 лет Букингемский дворец изменил список обязанностей королевы Великобритании Елизаветы II, передав часть из них наследнику престола — принцу Чарльзу. Этот, по сути, формальный отчет на сайте Дворца мгновенно поднял панику не только среди англичан, но и во всем мире: королева уходит? кто займет престол?

Эксперты британской монархии не устают повторять: транзит власти в королевской семье Британии начат давно, кончина старейшего монарха — это печально, но кризиса она не вызовет. Тем более Чарльз, которого в шутку называют «вечным принцем», готовился стать наследником британского престола в течение семи десятилетий — дольше всех наследников в мире...

Рекорды Елизаветы II

Считается, что свой главный рекорд, а именно продолжительность пребывания на британском престоле, Елизавета II уже поставила: еще в сентябре 2015-го она «обошла» королеву Викторию (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне и получила статус самого долгоправящего монарха Соединенного Королевства. Вряд ли кто-то из ее наследников в ближайшее столетие этот рекорд побьет. Хотя не только они.

В июне 2022-го, когда в Соединенном Королевстве широко праздновался 70-летний юбилей правления Елизаветы II, она поднялась на второе место и в списке самых долгоправящих монархов мира, «поменявшись» местами с королем Таиланда Пумипоном Адульядетой (Рама IX), правившим с 1927 по 2016-й год.

От абсолютного рекорда 96-летнюю королеву Британии отделяют чуть менее двух лет. Сейчас на первой строчке этого списка значится французский король Людовик XIV (1638-1715): он правил 72 года и 110 дней.

Хотя Елизавете II уже принадлежит мировой рекорд правления среди женщин. Также она является старейшей из действующих глав государств.

«Проблемы с мобильностью»

За время своего правления Елизавета II посетила более 100 стран и приняла участие более чем в 21 тысяче мероприятий. Она дала королевскую санкцию на 4 тысячи законов, приняла более 112 мировых лидеров, прибывавших в Лондон с государственными визитами. За время ее правления сменились 14 премьер-министров Великобритании и 14 президентов США.

Бесспорно, она символ Соединенного Королевства и представитель канонической монархии. Британский политик Дайан Эббот, как и многие другие, считает, что Елизавета II — последний представитель британской монархии в ее текущем виде. Да и в обществе в целом все громче и громче звучат разговоры о нецелесообразности поддержания монархии в Великобритании в 21 веке.

Как бы то ни было, 70-летие правления Елизаветы II отмечалось в Соединенном Королевстве с размахом. Со 2 по 5 июня, которые были объявлены праздничными днями для всех, в стране состоялись парады, концерты, фантастическое шоу дронов, различные процессии.

По улицам Лондона традиционно проехала Золотая государственная карета, но… впервые в ней не сидела Королева. Многочисленным зрителям из 260-летней кареты «махала» рукой голограмма 25-летней Елизаветы II — это были реальные кадры с ее коронации в 1947-м.

Сама 96-летняя королева во время четырехдневного празднования ее платинового юбилея лишь дважды появилась на публике и всего на несколько минут. Ее Величество, как говорит ее окружение, испытывает в последние месяцы «проблемы с мобильностью».

«Служить до конца…»

По той же причине в мае Елизавета II, которая после смерти мужа, принца Филиппа, в прошлом году, стала появляться на публике с тростью, не принимала участия в церемонии открытия сессии Парламента (это 500-летняя традиция). Вместо нее тронную речь о законодательных планах правительства тогда зачитал 73-летний наследник престола — принц Чарльз Уэльский.

За все время царствование Королева Елизавета пропускала открытие Парламента лишь дважды — в 1959 и 1963 годах, оба раза из-за беременности. Поэтому в обществе сразу же поползли слухи, что ей совсем плохо и это конец...

Однако спустя всего три дня Ее Величество появилась на публике — причем на Королевском конном шоу в Виндзоре. И как пишет The Mirror: его она не пропускает уже 80 лет. Британские издания также отметили, что на конном шоу королева выглядела счастливой.

Эксперты британской монархии утверждают хором: слухи о передаче трона — не просто преждевременны: они ошибочны по сути! Королева Елизавета II никогда не отречется от британского престола, так как в ее «ДНК нет генов, чтобы отказаться от своего народа или долга», акцентируют источники Vanity Fair.

Дело в том, что в день своей коронации 25-летняя королева поклялась служить народу до конца своих дней. Это обещание она повторила в обращении к жителям Королевства несколько месяцев назад: «В этот год моего платинового юбилея мне доставило удовольствие повторить обещание, данное в 1947 году, что моя жизнь всегда будет посвящена служению».

«Я бы очень удивилась, если бы она это сделала, — прокомментировал тему отречения от власти королевский корреспондент Рианнон Миллс. — Когда ей было всего 10 лет, ее дядя Эдуард VIII отрекся от престола. В результате ее отец стал монархом, а она его наследницей. Отречение короля Эдуарда VIII было воспринято как позор для семьи». Очевидно, подобного семья больше не допустит…

Тревожащая формальность

Кстати, в своем послании к народу этой зимой Королева также выразила уверенность, что британцы будут поддерживать ее сына Чарльза и его супругу Камиллу, когда придет время вступить на престол им.

Будущий король, принц Уэльский, давно выполняет королевские обязанности. Уже многие годы он берет на себя зарубежные визиты. Впрочем, это делают все работающие члены королевской семьи. Например, в июне принц Эдвард и Софи побывали от имени королевы в нескольких странах, в том числе на Гибралтаре. Принц Чарльз не только сейчас станет вручать ордена, он делал это и раньше, указывает историк-генеалог Станислав Думин.

Другими словами, в отчете, который опубликовал Букингемский Дворец и который всколыхнул общественность, официально закрепилось, что члены королевской семьи помогают королеве и исполняют обязанности от ее имени. По факту они это делали всегда.

Источник The Telegraph в Букингемском дворце также настаивает, что озвученные изменения — лишь небольшое обновление, а не значительные перемены. Тем более что Королева продолжает радовать своими появлениями на публике. Просто уже не в том объеме. Не далее как 1 июля она с Чарльзом приняла парад.

Историк Эд Оуэнс, изучающий британскую монархию, некоторое время назад заявил: «Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье. Символическая передача власти Чарльзу уже идет». Очевидно, что Елизавета II давно все продумала.

Кто следующий: Чарльз или Уильям?

Но при этом не только британцев, а и всех, кто наблюдает за британской монархией, до сих пор волнует вопрос: кто именно займет трон Соединенного Королевства после кончины Елизаветы II. Может ли, например, получиться так, что наследный принц Чарльз уступит престол своему сыну, принцу Уильяму, как того хочет немало жителей Великобритании?

На этот вопрос королевский корреспондент Рианнон Миллс устал отвечать: «Забавно, многие меня об этом спрашивают, а некоторые предполагают, что королем станет принц Уильям, а не его отец. Но это не так — у нас наследственная монархия, а это означает, что как только королева делает последний вздох, ее сын автоматически становится новым королем».

Более того, Чарльз не может уступить место Уильяму, потому как это будет означать, что он отрекся от престола, а значит престол переходит не к сыну отрекшегося короля, а к следующему ребенку почившего монарха… Так что после Елизаветы II Британскую монархию возглавит Чарльз, после Чарльза — Уильям, после Уильяма — его старший сын, Джордж. Это то, что при всей гибкости Британской монархии вообще изменить нельзя.