Почему вьетнамские предприятия не могут продолжать сотрудничать с Россией?

Глава МИД РФ прибыл во Вьетнам и начал переговоры с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном. Несмотря на давние дружеские отношения между двумя странами с марта 2022 года отношения Ханоя и Москвы столкнулись с трудностями. Компании страны не могут сотрудничать с РФ на фоне санкций и отключения российских банков от SWIFT, совместная добыча нефти на шельфе Вьетнама также под вопросом. #trtнарусском #Вьетнам #Россия #сотрудничество