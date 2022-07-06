ПОЛИТИКА
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Почему вьетнамские предприятия не могут продолжать сотрудничать с Россией?
Глава МИД РФ прибыл во Вьетнам и начал переговоры с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном. Несмотря на давние дружеские отношения между двумя странами с марта 2022 года отношения Ханоя и Москвы столкнулись с трудностями. Компании страны не могут сотрудничать с РФ на фоне санкций и отключения российских банков от SWIFT, совместная добыча нефти на шельфе Вьетнама также под вопросом. #trtнарусском #Вьетнам #Россия #сотрудничество
Лавров / Others
6 июля 2022 г.
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