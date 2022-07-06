Контент Deutsche Welle Türkçe (Deutsche Welle на турецком языке), офис которого находится в Германии, время от времени вызывает споры. Публикации DW Türkçe перепечатывают различные СМИ, и, прежде всего, цитируют в соцмедиа, где пользователи, например, Twitter делятся некоторыми материалами DW Türkçe, обсуждают их и критикуют, справедливо отмечая, что DW Türkçe по сравнению с головным офисом DW придерживается более предвзятого вещания в отношении Турции.

Читатели DW Türkçe, как правило, позиционируют для себя этот источник, увязывая DW с Германией, что обусловлено тем, что DW является официальным СМИ Германии, ведущим вещание в различных государствах на местных языках при поддержке государства. Несомненно, те, кто лучше знаком с вопросом, основываются также на имидже и бэкграунде DW. По этой причине новости, публикуемые DW Türkçe, автоматически ассоциируются у читателей с Германией.

Руководители DW могут возражать против данного восприятия и говорить об отсутствии связи между их общей политикой вещания и государством. Кроме того, они могут подчеркивать, что являются независимой медиа-организацией, изолированной от всех центров власти, сформировавшей свой капитал на основе журналистской деятельности, за счет которого они расширили число филиалов в других странах. Они имеют право на такой подход. Соответствует ли это действительности, в конечном итоге, определяет общественность. Сейчас DW Türkçe в глазах турецкой общественности является официальным СМИ ФРГ, и публикации этого источника автоматически ассоциируются с внешней политикой этой страны. И если руководство DW считает, что данное восприятие не отражает действительность, исправить это в их руках.

Новости, основанные на двойных стандартах

Самая важная особенность новостей DW Türkçe, которая привлекает внимание, это двойные стандарты. В то время как события и процессы, происходящие в Германии или других странах, освещаются с позитивной точки зрения, если речь заходит о Турции, происходящее преподносится с негативной стороны. К примеру, когда на повестке дня оказалась регламентация публикаций в соцмедиа, новости о соответствующем законопроекте в Германии были поданы в позитивном ключе. Так, в публикации от 30 июня 2017 года говорится, что «бундестаг одобрил законопроект, предусматривающий борьбу с распространением в соцмедиа сообщений, выражающих ненависть, и привлечение нарушителей к ответственности. Facebook и Twitter теперь вынуждены вести более серьезную борьбу с ненавистническим контентом». В новости используется позитивный язык, который определяет рамки контента новостного сообщения.

В новости же DW Türkçe о подготовке аналогичного законопроекта в Турции использован иной подход. Публикация от 18 июня 2022 года озаглавлена «Тысячи людей столкнутся с угрозой судебного преследования». Законопроект преподносится в негативном свете, что подкрепляется подзаголовком: «Эксперт по киберправу Яман Акдениз в интерью DW Türkçe дал оценку «закона о дезинформации», отметив, что в связи с нарушением в виде «открытого распространения ложной информации» «тысячи людей столкнутся с угрозой судебного преследования». Введение, основная и заключительная части текста подкрепляют ту же предвзятую позицию. В новости не отводится места мнению юристов, поддерживающих законопроект, игнорируется точка зрения в пользу утверждения законопроекта. В новость добавлены изображения постов DW Türkçe в Twitter. В одном из них говорится, что «по мнению специалиста по киберправу @cyberrights, закон, известный, как «закон о дезинформации», является подготовкой к выборам». Другой пост напрямую затрагивает внутреннюю политику Турции: «По мере приближения выборов 2023 года сотни, даже тысячи человек столкнутся с судебным преследованием или будут привлечены к ответственности за это нарушение». DW Türkçe в другой новости от 2 июля 2020 года писала, что «свобода интернета в Турции находится в тисках законодательных актов».

Эти выражения на экране, которые были в новости и которыми редакция DW Türkçe поделилась в Twitter, кажется, были выбраны для того, чтобы сделать эту тему более сенсационной. Однако ссылка в заголовке на мнение конкретного адвоката не означает, что оно не отражает взгляды DW Türkçe.

Что выйдет на первый план, каким будет заголовок, чье мнение будет опубликовано и какой именно взгляд и каким образом будет представлен читателю — все это в журналистике оформляется в соответствии с внутренним планом и общей издательской политикой. Как мы отчетливо видим, DW Türkçe в случае с Германией позитивно преподносит введение правовых норм в сфере социальных медиа, а в случае с Турцией демонстрирует негативный подход. Подобный подход платформы, у которой в Турции есть подписчики, считается двойным стандартом. И то, что это публикует турецкая редакция DW, заставляет переоценивать внешнюю политику Германии.

Это не соответствует турецко-германском дружественным отношениям

Центральная тема других материалов, которые привлекают большое внимание в соцмедиа, это «секс-работницы — проститутки». На канале Youtube «+90» вышли новости под заголовками «Что значит быть проституткой» и «Ясмин – проститутка и ей нравится ее работа», затем эти материалы были опубликованы и DW Türkçe. В материалах рассказывается о том, что женщины, которые работают в секс-индустрии в Турции, зарабатывают хорошие деньги и у них хорошая жизнь. Из видеоролика можно сделать выводы, что аудитории советуют заняться этим видом деятельности. После публикации этой новости пользователи соцсетей поделились новостью о проституции в Германии, опубликованной DW. В одной из новостей на эту тему от 22 июля 2018 года DW рассказывает, что проститутки в Германии подвергаются избиениям и зарабатывают так мало, что с трудом оплачивают съем квартиры. Другими словами, DW, которая позитивно преподносит проституцию в Турции, читателям в Германии освещает негативный аспект профессии. При этом редакция использует фотографию с низким разрешением.

Стоит напомнить, что канал «+90» основан для вещания в Турции в 2019 году медиагруппой с филиалами в Германии, США, Великобритании и Франции, и центральной компанией этой медиагруппы является DW.

Мы можем привести в пример и другие материалы, которые отражают двойные стандарты. В Турции пользователи соцсетей критикуют DW Türkçe за подобную непоследовательность в подаче новостей. Из-за таких новостей у граждан возникают вопросы к внешней политики Германии, так как DW Türkçe автоматически ассоциируется с Германией. Может быть, в Германии даже и не подозревают о подобных новостях и подобном подходе, потому что турецко-германские отношения и близкая дружба имеет глубокие корни, начиная от султана Абдул-Хамида Второго, продолженная Ататюрком и до наших дней.

Многие пользователи социальных медиа знают о динамике в истории дружественных турецко-германских отношений и не понимают, что материалы на основе двойных стандартов направлены против Турции. Если вернуться к заголовкам, то возможно, что скоро DW Türkçe заявит яснее, с какой целью готовится материал и кого на самом деле представляет компания.

В Турции сейчас идут дискуссии о DW Türkçe не только из-за подобных предвзятых новостей. DW Türkçe не приняла правовые нормы вещания в Турции и не подала заявку на получение лицензии на интернет-вещание, после чего, по решению суда, все сайты компании DW с 30 июня были заблокированы на территории Турции. Ранее, в феврале, Высший совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) заявил, что все международные информационные сайты, вещающие на турецком языке, должны получить лицензию. Турецкий регулятор предупредил, что сайты ИА без лицензии будут заблокированы на территории Турции, и дал компаниям «Голос Америки», DW («Немецкая волна») и «Евроньюз» 72 часа для подачи заявки. Компании отказались подать такие заявки, и суд, на основании законов Турции, принял решение о блокировке их сайтов.

Остается только гадать, почему DW Türkçe не захотела следовать правовым нормам о принципах вещания в Турции.