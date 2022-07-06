ПОЛИТИКА
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Почему жители украинских городов остаются жить под обстрелами
С начала войны миллионы жителей украинских городов бежали из своих домов. Одни переезжали в более безопасные регионы страны, другие — за границу. Но есть и те, кто отказались эвакуироваться. Многие из них продолжают жить в зонах регулярных обстрелов и не оставляют свои дома даже под угрозой смерти. #trtнарусском #украина #война #жители #украинцы #новости #дома
Почему жители украинских городов остаются жить под обстрелами / Others
6 июля 2022 г.
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