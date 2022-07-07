Жители Лондона вышли на митинг за отставку Бориса Джонсона

На фоне новостей о скором уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании у его офиса на Даунинг-стрит прошел митинг. Собравшиеся граждане требовали от Джонсона сложить свои полномочия. Еще накануне политик заявлял, что не собирается в отставку. #trtнарусском #великобритания #лондон #протесты #митинг #отставка #джонсон #новости