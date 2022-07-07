В Боснии и Герцеговине завершилась процедура идентификации останков еще 50 мусульман, погибших во время геноцида в Сребренице. Об этом пишет Anadolu со ссылкой на представителя городского кладбища в Високо Сабину Растодер. На этом кладбище и проводилось опознание жертв.

Ожидается, что гробы с именами погибших будут отправлены из Високо, на кладбище которого они сейчас находятся, в Сребреницу 8 июля, а 11 июля тела будут преданы земле в Мемориальном комплексе Поточари под Сребреницей. Перед захоронением состоится траурная церемония.

Жители Боснии и Герцеговины 11 июля почтут память более 8 тыс. мусульман, убитых в 1995 году в городе Сребреница. До сих это считается самой масштабной гуманитарной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны. В память о ней ежегодно 11 июля останки жертв геноцида после процедуры идентификации личности предаются земле на кладбище в городе Поточари. В нынешнем году будут перезахоронены останки еще 19 боснийцев.

Резня произошла после того, как Совет безопасности ООН в апреле 1993 года объявил Сребреницу зоной безопасности. В июле 1995 года город был захвачен 11 июля 1995 года армией боснийских сербов во главе с Ратко Младичем, приговоренным впоследствии Международным трибуналом в Гааге к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. Хотя мирные боснийцы пытались найти защиту у нидерландских миротворцев из ООН, те сдали их сербам. После этого более 8 тыс. боснийцев были убиты в лесистой местности, на фабриках и на складах, а их тела были погребены в братских могилах.