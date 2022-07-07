Из-за войны в Украине власти Латвии решили вернуть в стране всеобщую воинскую повинность. Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, его цитирует Leta. Глава ведомства заключил, что сегодняшняя система профессиональной армии «исчерпала себя».

Также стало известно, что поддержать эту инициативу планирует правящая коалиция в Латвии. Это может произойти еще до окончания полномочий нынешнего созыва сейма, который прекратит работу в октябре текущего года.

«По неофициальной информации, данную реформу министр обороны Артис Пабрикс планирует презентовать партнерам по власти в будущий понедельник, на коалиционном совете, — говорится в публикации латвийской газеты «Сегодня». — До конца июля она может быть рассмотрена кабмином, и не исключено, что специальный закон о введении срочной службы и пакет связанных поправок в другие законы успеет принять еще этот сейм».

Всеобщий призыв существовал в стране и ранее: Верховный Совет Латвии принял закон о обязательной воинской службе в сентябре 1991 года. Согласно этому закону, все граждане в возрасте от 19 до 50 лет должны были отслужить в армии. Первый призыв состоялся в апреле 1992 года, последний — в конце ноября 2006, а в 2007 году всеобщая повинность была отменена.

Сейчас власти страны планируют перейти к призывной армии постепенно. Первый призыв должен начаться через пять лет, а с начала 2023 года можно будет записаться на срочную службу добровольно. В армию будут принимать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, а женщины смогут подать заявку по желанию.

Планируется, что призыв будет проходить дважды в год — 1 января и 1 июля. Призывники получат возможность записываться в армию или проходить службу в национальной гвардии по 20 дней в году в течение пяти лет. Им также будет доступен курс командира взвода и альтернативная служба. Согласно новым правилам, в армии латвийские призывники пробудут год: 11 месяцев будет длиться служба, еще месяц — отпуск. По выходным солдаты срочной службы смогут находиться дома, остальные пять дней они обязаны будут пребывать в казармах.

Ранее латвийские политики и эксперты утверждали, что стране всеобщий призыв не нужен. Так, в июне публицист Эгил Лицитис опубликовал на страницах издания Latvijas Avīze статью, в которой писал, что восстанавливать в стране всеобщий призыв слишком опасно — так как в стране якобы полно «самых верных последователей» Кремля, доверять оружие которым опасно.